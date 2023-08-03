2 августа состоялся долгожданный второй предварительный раунд розыгрыша Кубка Украины. Даже такая ранняя стадия соревнований смогла принести немало сенсаций поклонникам футбола, пишет 24 Канал.

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Снова увидим чемпиона

Кубок Украины возвращается. Два сезона подряд у украинских коллективов не было возможности побороться за национальный титул из-за российского вторжения на территорию нашего государства, однако в этом сезоне кто-то снова поднимет над головой ценный трофей. Первый предварительный раунд розыгрыша Кубка Украины стартовал в июле. На этой стадии соревновались два представителя Второй лиги и четыре любительских клуба. Далее дорогу проложить себе смогли Николаев со Львовской области, Кудровка и столичная ЮКСА. Уже 2 августа к соревнованиям присоединились остальные клубы Первой и Второй лиги Украины. Таким образом, во втором предварительном раунде приняли участие 32 команды.

Самое интересное из второго тура

Ранняя стадия розыгрыша Кубка Украины принесла болельщикам несколько интересных результатов. В частности, львовские Карпаты, которые сконцентрировались на том, чтобы попасть в УПЛ, уступили Прикарпатье. Стоит отметить, что "львы" на кубковый матч выпустили многие очень молодые исполнители, поэтому результат можно считать закономерным.

Интересно, что сразу в четырех матчах клубы из низших лиг выбили находящихся выше в футбольной иерархии Украины соперников. Наибольший разрыв наблюдался в матче любительского Николаева и Буковины, которая закончилась поражением черниговского коллектива. Также таким достижением отличилась второлиговая Скала 1911 (преодолели перволиговой Хуст), второлиговая ЮКСА (победили перволиговую Ниву Бузову) и второлиговая Кудровка (преодолела перволиговый Кремень). Таким образом, Николаев – единственная любительская команда, которая примет участие в третьем предыдущем раунде Кубка Украины.

Также стоит отметить, что в одном из матчей победитель был определен с помощью технического поражения соперника, таким образом Тростянец взял верх над Реал Фармой. Дело в том, что одесский коллектив отказался ехать на поединок в Сумы, поскольку бойкотом вспомнил, что жеребьевка проходила по региональному принципу. Реал Фарма заверила, что клуб "просто убили логистическими проблемами". Однако на жалобы одесского коллектива никто не считался.

Результаты Кубка Украины

Чернигов – Левый Берег (Киев) – 1:2.

Васт (Николаев) – ФСК Мариуполь – 2:5.

Дружба (Мировка) – Виктория (Сумы) – 1:2.

Звягель – Чайка (Петропавловская Борщаговка) – 5:0.

Прикарпатье (Ивано-Франковск) – Карпаты (Львов) – 2:1.

Горняк-Спорт (Горешные Плавные) – СК Полтава – 1:0.

Нива (Винница) – Агробизнес (Волочиск) – 0:1.

Скала 1911 (Стрый) – Хуст – 5:2.

ЮКСА (Киев) – Нива (Бузовая) – 1:1 (пенальти 4:3).

Ингулец (Петрово) – МФК Металлург (Запорожье) – 4:3.

Металлист (Харьков) – Эпицентр (Дунаевцы) – 1:2.

Подолье (Хмельницкий) – Нива (Тернополь) – 0:0 (пенальти 2:3).

Николаев – Буковина (Черновцы) – 1:0.

Кудровка – Кремень (Кременчуг) – 3:0.

Тростянец – Реал Фарма (Одесса) – 3:0 (техническое поражение).

Локомотив (Киев) – Диназ (Вышгород) – (матч состоится 3 августа).

Поединки третьего предварительного раунда состоятся 15 августа, где между собой будут играть 16 клубов, победивших во втором предыдущем раунде. Восемь триумфаторов выйдут в 1/16 финала Кубка Украины. В 1/16 к восьмерке клубов по низшим дивизионам присоединятся 8 команд УПЛ (9-16 места в таблице).