Довбик: Самый главный матч ждет нас впереди

Артем Довбик снова стал джокером в важном поединке украинской сборной. Нападающий Днепра-1 прокомментировал свой гол, отвергший украинских болельщиков во время выступлений национальной команды на чемпионате Европы-2020.

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По словам футболиста, сборная совершила лишь 50% на пути в Мундиаль, который состоится в Катаре. Главное сражение для Украины состоится 5 июня против Уэльса.

В какой-то момент у меня был флешбек матча со Швецией на Евро-2020. Когда я забил гол, мне даже сложно было праздновать. У меня были разные эмоции. Рад, что мы одержали сегодня победу. Мы сделали всего пятьдесят процентов. Самый главный матч ждет нас впереди. Настраиваемся на матч с Уэльсом,

– сказал Довбык.

Такие же слова о только части сделанной задачи говорил Александр Зинченко. Левый защитник Манчестер Сити заверил, что следующий поединок будет решающим. Он сравнил его с финалом всей нашей жизни.

Артем забил свой третий гол в семи сыгранных за главную команду страны матчах. Довбик уже не в первый раз забивает на последних секундах. Самый памятный гол форварда был в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2022 в игре против Швеции. Тогда Довбик забил на 120+1 минуте и вывел Украину в четвертьфинал турнира.

После этого поединка карьера Артема пошла стремительно вверх. После Евро он стал лучшим бомбардиром УПЛ в первом круге сезона-2021/2022.

Как Довбик забивал Шотландии

Артем Довбик появился на футбольном поле только на 78-й минуте поединка. Форвард сменил автора второго гола во встрече Романа Яремчука.

Даже в это время хватило футболисту атаки, чтобы записать свою фамилию в протокол матча.

На пятой компенсированной до встречи минуте Довбик вышел лицом к лицу с голкипером Шотландии и легко отправил мяч в сетку ворот соперника. Артем забил после передачи Александра Зинченко.

Украина обыграла Шотландию со счетом 1:3. Кроме Довбика, забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. За соперника забил Каллум Макгрегор.

Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко и главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков посвятили эту победу украинскому народу и воинам, которые воюют против захватчиков.

Важно. Финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Уэльса состоится 5 июня. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:00 по киевскому времени.