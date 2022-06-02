Довбик: Найголовніший матч чекає на нас попереду

Артем Довбик знову став джокером у важливому поєдинку української збірної. Нападник Дніпра-1 прокоментував свій гол, який відкинув українських уболівальників у часи виступів національної команди на чемпіонаті Європи-2020.

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За словами футболіста, збірна зробила лише 50% на шляху до Мундіалю, який відбудеться у Катарі. Головна битва для України відбудеться 5 червня проти Уельсу.

Якоїсь миті у мене був флешбек матчу зі Швецією на Євро-2020. Коли я забив гол, то мені навіть складно було святкувати. У мене були різні емоції. Радий, що ми здобули сьогодні перемогу. Ми зробили лише п'ятдесят відсотків. Найголовніший матч чекає на нас попереду. Налаштовуємося на матч з Уельсом,

– сказав Довбик.

Такі ж слова про лише частину зробленого завдання говорив Олександр Зінченко. Лівий захисник Манчестер Сіті запевнив, що наступний поєдинок буде вирішальним. Він порівняв його з фіналом усього нашого життя.

Артем забив свій третій гол у семи зіграних за головну команду країни матчах. Довбик вже не вперше забиває на останніх секундах. Найбільш пам'ятний гол форварда був у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2022 у грі проти Швеції. Тоді Довбик забив на 120+1 хвилині та вивів Україну у чвертьфінал турніру.

Саме після цього поєдинку кар'єра Артема пішла стрімко угору. Після Євро він став найкращим бомбардиром УПЛ у першому колі сезону-2021/2022.

Як Довбик забивав Шотландії

Артем Довбик з'явився на футбольному полі лише на 78-й хвилині поєдинку. Форвард змінив автора другого голу у зустрічі Романа Яремчука.

Навіть цього часу вистачило футболісту атаки, щоб записати своє прізвище у протокол матчу.

На п'ятій компенсованій до зустрічі хвилині Довбик вийшов віч-на-віч з голкіпером Шотландії та легко відправив м'яч у сітку воріт суперника. Артем забив після передачі Олександра Зінченка.

Україна переграла Шотландію з рахунком 1:3. Крім Довбика забивали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. За суперника забив Каллум Макгрегор.

Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко та головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков присвятили цю звитягу українському народу та воїнам, які воюють проти загарбників.