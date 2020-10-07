Украинцы не будут мальчиками для битья: прогнозируемый состав от журналиста Цыганыка
Известный журналист Игорь Цыганык поделился своими ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против Франции. Он считает, что украинцы даже несмотря на кадровые потери смогут дать достойный бой фавориту встречи.
В состав сборной Украины серьезные коррективы внес коронавирус в нескольких сборных. По мнению Цыганыка, главный наставник Украины Андрей Шевченко выставит на матч экспериментальный состав, сообщает Bookmaker-ratings.
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Впрочем, журналист не думает, что украинцы будут мальчиками для битья. Фавориты матча – французы, они будут отмечены в воротах украинского голкипера, но Цыганык убежден, что украинцы также огорчат вратаря соперника.
Журналист подчеркнул, что в сборной Украины хватает высококвалифицированных игроков на каждой позиции.
Ориентировочный состав сборной Украины от журналиста Цыганыка
Ворота будет защищать единственный голкипер Бущан. Правда, в заявку включен легендарный вратарь Шовковский, завершивший карьеру в сборной еще в 2012 году, но обстоятельства заставили его помочь команде и может даже стать в створ ворот против Франции.
Цыганик предполагает, что справа в защите сыграет Караваев, слева – Миколенко, а в центре обороны будет играть пара Пластун/Чеберко. Центр поля будет цементировать капитан "Динамо" Сидорчук, чуть выше будут действовать Малиновский и Безус. На флангах будут находиться бывший и нынешний лидеры "Динамо" – Ярмоленко и Цыганков. А на острие атаки выйдет Яремчук.
Добавим, что коронавирус внес огромные коррективы в состав сборной Украины. Андрей Шевченко не может рассчитывать на 14 футболистов, из них у 4-х были положительные тесты на COVID-19. Они были обнаружены в Пятова, Лунина, Панькива и Степаненко.
Перед матчем проблемы возникли и во Франции. Положительный тест на коронавирус сдал Лео Дюбуа.
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