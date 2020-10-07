Известный журналист Игорь Цыганык поделился своими ожиданиями от товарищеского матча сборной Украины против Франции. Он считает, что украинцы даже несмотря на кадровые потери смогут дать достойный бой фавориту встречи.

В состав сборной Украины серьезные коррективы внес коронавирус в нескольких сборных. По мнению Цыганыка, главный наставник Украины Андрей Шевченко выставит на матч экспериментальный состав, сообщает Bookmaker-ratings.

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Впрочем, журналист не думает, что украинцы будут мальчиками для битья. Фавориты матча – французы, они будут отмечены в воротах украинского голкипера, но Цыганык убежден, что украинцы также огорчат вратаря соперника.

Журналист подчеркнул, что в сборной Украины хватает высококвалифицированных игроков на каждой позиции.

Ориентировочный состав сборной Украины от журналиста Цыганыка

Ворота будет защищать единственный голкипер Бущан. Правда, в заявку включен легендарный вратарь Шовковский, завершивший карьеру в сборной еще в 2012 году, но обстоятельства заставили его помочь команде и может даже стать в створ ворот против Франции.

Цыганик предполагает, что справа в защите сыграет Караваев, слева – Миколенко, а в центре обороны будет играть пара Пластун/Чеберко. Центр поля будет цементировать капитан "Динамо" Сидорчук, чуть выше будут действовать Малиновский и Безус. На флангах будут находиться бывший и нынешний лидеры "Динамо" – Ярмоленко и Цыганков. А на острие атаки выйдет Яремчук.

Добавим, что коронавирус внес огромные коррективы в состав сборной Украины. Андрей Шевченко не может рассчитывать на 14 футболистов, из них у 4-х были положительные тесты на COVID-19. Они были обнаружены в Пятова, Лунина, Панькива и Степаненко.

Перед матчем проблемы возникли и во Франции. Положительный тест на коронавирус сдал Лео Дюбуа.

Товарищеский матч Франция – Украина состоится 7 октября в 22:10