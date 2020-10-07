Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на товарищеский матч против Франции. В список вошел легендарный голкипер Александр Шовковский который завершил карьеру в сборной еще в 2012 году.

Ассистент главного наставника сборной Александр Шовковский попал в заявку команды на игру против Франции. Всего в заявку попали 23 футболиста, сообщает УАФ.

Вот так: Легендарный СаШо: Шовковский намекнул на возвращение в рамку ворот сборной Украины

Такое решение тренерского штаба обусловлено тем, что в команде остался лишь один голкипер Георгий Бущан. Сам СаШо перед матчем намекнул, что может вернуться на футбольное поле.

На предматчевой тренировке 45-летний Александр Шовковский надел голкиперские перчатки, чтобы помочь тренеру вратарей Педро Харо и Георгию Бущану провести полноценное предматчевое занятие.

Юрий Панькив, Андрей Лунин заболели коронавирусом. Ранее Андрей Пятов также сдал положительный тест на COVID-19.

Кто попал в заявку на матч

Вратари : Бущан, Шовковский

: Бущан, Защитники : Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Караваев, Макаренко, Чеберко

: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Караваев, Макаренко, Чеберко Полузащитники : Шапаренко, Сидорчук, Малиновский, Шепелев, Ярмоленко, Зубков, Цыганков, Ярмоленко, Харатин, Шапаренко, Безус, Михайличенко

: Шапаренко, Сидорчук, Малиновский, Шепелев, Ярмоленко, Зубков, Цыганков, Ярмоленко, Харатин, Шапаренко, Безус, Михайличенко Нападающий: Яремчук

Отметим, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча футболистов, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Шовковский в сборной Украины