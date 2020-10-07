Шовковский в заявке сборной Украины на матч против Франции: кто еще попал в список Шевченко
Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с заявкой на товарищеский матч против Франции. В список вошел легендарный голкипер Александр Шовковский который завершил карьеру в сборной еще в 2012 году.
Ассистент главного наставника сборной Александр Шовковский попал в заявку команды на игру против Франции. Всего в заявку попали 23 футболиста, сообщает УАФ.
Вот так: Легендарный СаШо: Шовковский намекнул на возвращение в рамку ворот сборной Украины
Такое решение тренерского штаба обусловлено тем, что в команде остался лишь один голкипер Георгий Бущан. Сам СаШо перед матчем намекнул, что может вернуться на футбольное поле.
На предматчевой тренировке 45-летний Александр Шовковский надел голкиперские перчатки, чтобы помочь тренеру вратарей Педро Харо и Георгию Бущану провести полноценное предматчевое занятие.
Юрий Панькив, Андрей Лунин заболели коронавирусом. Ранее Андрей Пятов также сдал положительный тест на COVID-19.
Кто попал в заявку на матч
- Вратари: Бущан, Шовковский
- Защитники: Соболь, Пластун, Забарный, Конопля, Миколенко, Караваев, Макаренко, Чеберко
- Полузащитники: Шапаренко, Сидорчук, Малиновский, Шепелев, Ярмоленко, Зубков, Цыганков, Ярмоленко, Харатин, Шапаренко, Безус, Михайличенко
- Нападающий: Яремчук
Отметим, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча футболистов, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.
Шовковский в сборной Украины
- Шовковский впервые дебютировал в сборной Украины еще в далеком 1994 году. Цвета национальной команды защищал в течение 18 лет.
- В активе голкипера за национальную сборную Украины 92 матча.
- Вместе со сборной Украины Шовковский выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года. В сентябре 2012 года Шовковский официально заявил, что заканчивает игровую карьеру в сборной Украины.
- В ноябре голкипер объявил о намерении завершить карьеру после окончания своего контракта с "Динамо" в 2016 году.
- В сентябре 2020 года получил PRO-диплом УЕФА. Сейчас работает в тренерском штабе национальной сборной.