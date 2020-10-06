Матч Франция – Украина под угрозой срыва: Лунин и Панькив сдали положительные тесты на COVID-19
Вратари сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Об этом в твиттере сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
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Накануне во Франции тестирование проходили легионеры сборной и вызванные Юрий Панькив, Юхим Конопля и Владимир Шепелев.
Шеф-продюсер канала "Футбол 1/2/3" Иван Гресько сообщил, что положительные тесты также у представителей персонала, и предположил, что теоретически спарринг Украина – Франция находится под угрозой срыва. Он должен состояться 7 октября.
Кроме Андрея Лунина из "Реала" и Юрия Панькива из "Александрии" в распоряжении Андрея Шевченко остается только Георгий Бущан из "Динамо".
Кадровая катастрофа в сборной Украины
Ранее положительные тесты на коронавирус были обнаружены в двух игроков "Шахтера" – голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко. Такая неприятная информация заставила главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко сделать замены.
К товарищеской игре с Францией, который состоится 7 октября, будет готовиться только 19 игроков. 14 футболистов, которые были в предыдущей заявке, не смогут принять участие в игре.
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