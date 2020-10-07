Не только сборная Украины потеряла ключевых игроков стартовой одиннадцатки, теперь коронавирус всколыхнул и команду Франции. Положительный тест на коронавирус был выявлен у защитника сборной и "Лиона" Лео Дюбуа.

Футболисты сборной Франции сдали обязательные тесты на коронавирус перед матчем против Украины. Дюбуа стал единственным игроком, у которого обнаружили положительный результат. Об этом сообщила Федерация футбола Франции.

К теме: Шовковский – в заявке сборной Украины на матч против Франции: кто еще попал в список Шевченко

Коронавирус в сборной Франции

Француз уже отправился на самоизоляцию в отдельном номере. Дюбуа пропустит ближайший матч против Украины, который состоится уже сегодня, 7 октября, в 22:10. Также главный наставник Франции Дидье Дешам не сможет рассчитывать на защитника в матчах Лиги Наций против Португалии (11 октября) и Хорватии (14 октября).

Вместо защитника в расположение сборной уже вызван защитник мадридского "Реала" Ферлана Мэнди. Футболисты сдавали тесты перед сборами, тогда все тесты показали отрицательный результат, но следующее тестирование уже выявило коронавирус у защитника.

Добавим, что коронавирус внес огромные коррективы в состав сборной Украины. Андрей Шевченко не может рассчитывать на 14 футболистов, из них у 4-х были положительные тесты на COVID-19. Они были обнаружены в Пятова, Лунина, Панькива и Степаненко.

Из-за того, что в заявке остался только один голкипер, пришлось внести неожиданные коррективы. В список 23-х футболистов на матч попал ассистент главного тренера Александр Шовковский. Легендарный СаШо может снова выйти в футболке национальной команды, если это произойдет, то впервые за последние 8 лет. В 2012 году голкипер завершил карьеру в главной команде страны.