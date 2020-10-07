Відомий журналіст Ігор Циганик поділився своїми очікуваннями від товариського матчу збірної України проти Франції. Він вважає, що українці навіть попри кадрові втрати зможуть дати гідний бій фавориту зустрічі.

У склад збірної України серйозні корективи вніс коронавірус у декількох збірників. На думку Циганика, головний наставник України Андрій Шевченко виставить на матч експериментальний склад, повідомляє Bookmaker-ratings.

До речі: Шовковський – у заявці збірної України на матч проти Франції: хто ще потрапив у список Шевченка

Втім, журналіст не думає, що українці будуть хлопчиками для биття. Фаворити матчу – французи, вони відзначаться у воротах українського голкіпера, але Циганик переконаний, що українці також засмутять воротаря суперника.



Журналіст підкреслив, що у збірній України вистачає висококваліфікованих гравців на кожній позиції.

Орієнтовний склад збірної України від журналіста Циганика

Ворота захищатиме єдиний голкіпер Бущан. Щоправда, у заявку включений легендарний воротар Шовковський, який завершив кар'єру у збірній ще у 2012 році, але обставини змусили його допомогти команді та може навіть стати у рамку воріт проти Франції.

Циганик припускає, що справа у захисті зіграє Караваєв, ліворуч – Миколенко, а у центрі оборони гратиме пара Пластун / Чеберко. Центр поля цементуватиме капітан "Динамо" Сидорчук, трохи вище діятиме Маліновський та Безус. На флангах перебуватимуть колишній та теперішній лідери "Динамо" – Ярмоленко та Циганков. А на вістрі атаки вийде Яремчук.

Додамо, що коронавірус вніс величезні корективи у склад збірної України. Андрій Шевченко не може розраховувати на 14 футболістів, із них у 4-х були позитивні тести на COVID-19. Вони були виявлені у П'ятова, Луніна, Паньківа та Степаненка.

Перед матчем проблеми виникнули і у Франції. Позитивний тест на коронавірусу здав Лео Дюбуа.

Товариський матч Франція – Україна відбудеться 7 жовтня о 22:10