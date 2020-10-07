Українці не будуть хлопчиками для биття: прогнозований склад від журналіста Циганика
Відомий журналіст Ігор Циганик поділився своїми очікуваннями від товариського матчу збірної України проти Франції. Він вважає, що українці навіть попри кадрові втрати зможуть дати гідний бій фавориту зустрічі.
У склад збірної України серйозні корективи вніс коронавірус у декількох збірників. На думку Циганика, головний наставник України Андрій Шевченко виставить на матч експериментальний склад, повідомляє Bookmaker-ratings.
До речі: Шовковський – у заявці збірної України на матч проти Франції: хто ще потрапив у список Шевченка
Втім, журналіст не думає, що українці будуть хлопчиками для биття. Фаворити матчу – французи, вони відзначаться у воротах українського голкіпера, але Циганик переконаний, що українці також засмутять воротаря суперника.
Журналіст підкреслив, що у збірній України вистачає висококваліфікованих гравців на кожній позиції.
Орієнтовний склад збірної України від журналіста Циганика
Ворота захищатиме єдиний голкіпер Бущан. Щоправда, у заявку включений легендарний воротар Шовковський, який завершив кар'єру у збірній ще у 2012 році, але обставини змусили його допомогти команді та може навіть стати у рамку воріт проти Франції.
Циганик припускає, що справа у захисті зіграє Караваєв, ліворуч – Миколенко, а у центрі оборони гратиме пара Пластун / Чеберко. Центр поля цементуватиме капітан "Динамо" Сидорчук, трохи вище діятиме Маліновський та Безус. На флангах перебуватимуть колишній та теперішній лідери "Динамо" – Ярмоленко та Циганков. А на вістрі атаки вийде Яремчук.
Додамо, що коронавірус вніс величезні корективи у склад збірної України. Андрій Шевченко не може розраховувати на 14 футболістів, із них у 4-х були позитивні тести на COVID-19. Вони були виявлені у П'ятова, Луніна, Паньківа та Степаненка.
Перед матчем проблеми виникнули і у Франції. Позитивний тест на коронавірусу здав Лео Дюбуа.