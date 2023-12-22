Уже традиционно в АПЛ в конце года начинается футбольный марафон. В период с 23 и 31 декабря большинству команд придется провести по три матча.
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Такой тяжелый график также не пройдет и мимо украинцев. В настоящее время пятеро наших земляков выступают в Англии. 24 канал рассказывает об их календаре на рождественско-новогодний период в АПЛ.
Александр Зинченко (Арсенал)
- 23 декабря (суббота). Ливерпуль (г)
- 28 декабря (четверг). Вест Хэм (д)
- 31 декабря (воскресенье). Фулхэм (г)
Александр Зинченко / Getty Images
Украинский левый бэк снова закрепился в основе "канониров" и уже успел забить гол этого сезона. Он помог Арсеналу забраться на первую строчку в АПЛ, у "канониров" +1 балл по сравнению с Ливерпулем и Астон Виллой.
Именно сражением против мерсисайдцев и начнется марафон для Арсенала. Если "канониры" не проиграют на "Энфилде", есть большие шансы встретить Новый Год на первом месте. На следующей неделе свои оба матча подопечные Артеты проведут в Лондоне против столичных команд, хотя каждая из них умеет кусаться.
Михаил Мудрик (Челси)
- 24 декабря (воскресенье). Вулверхэмптон (г)
- 27 декабря (среда). Кристал Пэлас (д)
- 30 декабря (суббота). Лутон(г)
Михаил Мудрик / Getty Images
Челси не может похвастаться успешным стартом сезона, лондонцы застряли внутри турнирной таблицы на 10 месте. С другой стороны, Михаил Мудрик стал игроком основы команды, забив в АПЛ уже дважды.
Ближайшая неделя станет для "синих" отличной возможностью улучшить положение, набрав максимум очков. Команда Почеттино встретится с потенциальными борцами за выживание и станет фаворитом в каждой из игр.
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Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 27 декабря (среда). Вулверхэмптон (д)
- 30 декабря (суббота). Кристал Пэлас (г)
Егор Ярмолюк / instagram.com/yarmoliuk_yehor
Брентфорд Егора Ярмолюка ожидает упрощенный календарь. В эти выходные лондонцы отдыхают, ведь их соперник по 18 туру МанСити играет на клубном ЧМ. На следующей же неделе "пчел" ожидают те же соперники, что и Челси.
Поэтому для Брентфорда это будет возможностью улучшить свое текущее 12 место. Может в этом помочь и сам Ярмолюк, который стал регулярно выходить на поле и иногда в основе лондонцев.
Илья Забарный (Борнмут)
- 23 декабря (суббота). Ноттингем Форест (г)
- 26 декабря (вторник). Фулхэм (д)
- 31 декабря (воскресенье). Тоттенхэм (г)
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный и Борнмут приятно удивляют в этом сезоне. "Вишни" оторвались от зоны вылета на целых 10 баллов, а сам Забарный отыграл полностью все игры в АПЛ, оформив четыре клиншита. Календарь в "вишенах" ожидается средний.
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Если в игре с Ноттингемом Борнмут станет фаворитом, то против Фулхэма и Тоттенхэма "вишен" может устроить и ничья. Правда, оба лондонских клуба нестабильны в этом сезоне, поэтому и здесь у подопечных Ираолы будет шанс на победу.
Виталий Миколенко (Эвертон)
- 23 декабря (суббота). Тоттенхэм (г)
- 27 декабря (среда). Манчестер Сити (д)
- 30 декабря (суббота). Вулверхэмптон (г)
Виталий Миколенко / Getty Images
Эвертон становится одним из открытий сезона, команда Дайча имеет победную серию в четыре матча (причем все без пропущенных голов). Миколенко является стабильным игроком основы, хотя из-за травм отыграл всего 12 матчей.
На его счету два гола, один ассист и пять клиншитов. Эвертон должен занимать девятое место и бороться за еврокубки, однако из-за финансовых махинации клуб оштрафовали на 10 баллов. Сейчас "ириски" шестнадцатые, в семи баллах впереди зоны вылета.
Рождественско-новогодняя неделя подобрала Эвертону тяжелый календарь. Мерсисайдцы отправятся в два непротивных выезда, а единственный домашний матч проведут против действующего чемпиона МанСити. Похоже, что подопечным до сих пор придется снова прыгать выше головы.
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Расписание всех матчей с участием украинцев в АПЛ за 23-31 декабря:
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|МАТЧ
|УКРАИНЕЦ
|23 декабря
|17:00
|Ноттингем – Борнмут
|Забарный
|23 декабря
|17:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|Миколенко
|23 декабря
|19:30
|Ливерпуль – Арсенал
|Зинченко
|24 декабря
|15:00
|Вулверхэмптон – Челси
|Мудрик
|26 декабря
|17:00
|Борнмут – Фулхэм
|Забарный
|27 декабря
|21:30
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|Ярмолюк
|27 декабря
|21:30
|Челси – Кристал Пэлас
|Мудрик
|27 декабря
|22:15
|Эвертон – Манчестер Сити
|Миколенко
|28 декабря
|22:15
|Арсенал – Вест Хэм
|Зинченко
|30 декабря
|14:30
|Лутон – Челси
|Мудрик
|30 декабря
|17:00
|Вулверхэмптон – Эвертон
|Миколенко
|30 декабря
|17:00
|Кристал Пэлас – Брентфорд
|Ярмолюк
|31 декабря
|16:00
|Тоттенхэм – Борнмут
|Забарный
|31 декабря
|16:00
|Фулхем – Арсенал
|Зинченко