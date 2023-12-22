Уже традиционно в АПЛ в конце года начинается футбольный марафон. В период с 23 и 31 декабря большинству команд придется провести по три матча.

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Такой тяжелый график также не пройдет и мимо украинцев. В настоящее время пятеро наших земляков выступают в Англии. 24 канал рассказывает об их календаре на рождественско-новогодний период в АПЛ.

Александр Зинченко (Арсенал)

23 декабря (суббота) . Ливерпуль (г)

. Ливерпуль (г) 28 декабря (четверг) . Вест Хэм (д)

. Вест Хэм (д) 31 декабря (воскресенье). Фулхэм (г)



Александр Зинченко / Getty Images

Украинский левый бэк снова закрепился в основе "канониров" и уже успел забить гол этого сезона. Он помог Арсеналу забраться на первую строчку в АПЛ, у "канониров" +1 балл по сравнению с Ливерпулем и Астон Виллой.

Именно сражением против мерсисайдцев и начнется марафон для Арсенала. Если "канониры" не проиграют на "Энфилде", есть большие шансы встретить Новый Год на первом месте. На следующей неделе свои оба матча подопечные Артеты проведут в Лондоне против столичных команд, хотя каждая из них умеет кусаться.

Михаил Мудрик (Челси)

24 декабря (воскресенье) . Вулверхэмптон (г)

. Вулверхэмптон (г) 27 декабря (среда) . Кристал Пэлас (д)

. Кристал Пэлас (д) 30 декабря (суббота). Лутон(г)



Михаил Мудрик / Getty Images

Челси не может похвастаться успешным стартом сезона, лондонцы застряли внутри турнирной таблицы на 10 месте. С другой стороны, Михаил Мудрик стал игроком основы команды, забив в АПЛ уже дважды.

Ближайшая неделя станет для "синих" отличной возможностью улучшить положение, набрав максимум очков. Команда Почеттино встретится с потенциальными борцами за выживание и станет фаворитом в каждой из игр.

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Егор Ярмолюк (Брентфорд)

27 декабря (среда) . Вулверхэмптон (д)

. Вулверхэмптон (д) 30 декабря (суббота). Кристал Пэлас (г)



Егор Ярмолюк / instagram.com/yarmoliuk_yehor

Брентфорд Егора Ярмолюка ожидает упрощенный календарь. В эти выходные лондонцы отдыхают, ведь их соперник по 18 туру МанСити играет на клубном ЧМ. На следующей же неделе "пчел" ожидают те же соперники, что и Челси.

Поэтому для Брентфорда это будет возможностью улучшить свое текущее 12 место. Может в этом помочь и сам Ярмолюк, который стал регулярно выходить на поле и иногда в основе лондонцев.

Илья Забарный (Борнмут)

23 декабря (суббота) . Ноттингем Форест (г)

. Ноттингем Форест (г) 26 декабря (вторник) . Фулхэм (д)

. Фулхэм (д) 31 декабря (воскресенье). Тоттенхэм (г)



Илья Забарный / Getty Images

Илья Забарный и Борнмут приятно удивляют в этом сезоне. "Вишни" оторвались от зоны вылета на целых 10 баллов, а сам Забарный отыграл полностью все игры в АПЛ, оформив четыре клиншита. Календарь в "вишенах" ожидается средний.

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Если в игре с Ноттингемом Борнмут станет фаворитом, то против Фулхэма и Тоттенхэма "вишен" может устроить и ничья. Правда, оба лондонских клуба нестабильны в этом сезоне, поэтому и здесь у подопечных Ираолы будет шанс на победу.

Виталий Миколенко (Эвертон)

23 декабря (суббота) . Тоттенхэм (г)

. Тоттенхэм (г) 27 декабря (среда) . Манчестер Сити (д)

. Манчестер Сити (д) 30 декабря (суббота). Вулверхэмптон (г)



Виталий Миколенко / Getty Images

Эвертон становится одним из открытий сезона, команда Дайча имеет победную серию в четыре матча (причем все без пропущенных голов). Миколенко является стабильным игроком основы, хотя из-за травм отыграл всего 12 матчей.

На его счету два гола, один ассист и пять клиншитов. Эвертон должен занимать девятое место и бороться за еврокубки, однако из-за финансовых махинации клуб оштрафовали на 10 баллов. Сейчас "ириски" шестнадцатые, в семи баллах впереди зоны вылета.

Рождественско-новогодняя неделя подобрала Эвертону тяжелый календарь. Мерсисайдцы отправятся в два непротивных выезда, а единственный домашний матч проведут против действующего чемпиона МанСити. Похоже, что подопечным до сих пор придется снова прыгать выше головы.

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Расписание всех матчей с участием украинцев в АПЛ за 23-31 декабря: