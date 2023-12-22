Уже традиционно в АПЛ в конце года начинается футбольный марафон. В период с 23 и 31 декабря большинству команд придется провести по три матча.

Следите с нами Ливерпуль против Арсенала: где смотреть горячую битву между лидерами АПЛ

Такой тяжелый график также не пройдет и мимо украинцев. В настоящее время пятеро наших земляков выступают в Англии. 24 канал рассказывает об их календаре на рождественско-новогодний период в АПЛ.

Александр Зинченко (Арсенал)

  • 23 декабря (суббота). Ливерпуль (г)
  • 28 декабря (четверг). Вест Хэм (д)
  • 31 декабря (воскресенье). Фулхэм (г)


Александр Зинченко / Getty Images

Украинский левый бэк снова закрепился в основе "канониров" и уже успел забить гол этого сезона. Он помог Арсеналу забраться на первую строчку в АПЛ, у "канониров" +1 балл по сравнению с Ливерпулем и Астон Виллой.

Именно сражением против мерсисайдцев и начнется марафон для Арсенала. Если "канониры" не проиграют на "Энфилде", есть большие шансы встретить Новый Год на первом месте. На следующей неделе свои оба матча подопечные Артеты проведут в Лондоне против столичных команд, хотя каждая из них умеет кусаться.

Михаил Мудрик (Челси)

  • 24 декабря (воскресенье). Вулверхэмптон (г)
  • 27 декабря (среда). Кристал Пэлас (д)
  • 30 декабря (суббота). Лутон(г)


Михаил Мудрик / Getty Images

Челси не может похвастаться успешным стартом сезона, лондонцы застряли внутри турнирной таблицы на 10 месте. С другой стороны, Михаил Мудрик стал игроком основы команды, забив в АПЛ уже дважды.

Ближайшая неделя станет для "синих" отличной возможностью улучшить положение, набрав максимум очков. Команда Почеттино встретится с потенциальными борцами за выживание и станет фаворитом в каждой из игр.

Читайте также Мудрик влез в драку с игроком Ньюкасла: видео решительного поступка украинца

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

  • 27 декабря (среда). Вулверхэмптон (д)
  • 30 декабря (суббота). Кристал Пэлас (г)


Егор Ярмолюк / instagram.com/yarmoliuk_yehor

Брентфорд Егора Ярмолюка ожидает упрощенный календарь. В эти выходные лондонцы отдыхают, ведь их соперник по 18 туру МанСити играет на клубном ЧМ. На следующей же неделе "пчел" ожидают те же соперники, что и Челси.

Поэтому для Брентфорда это будет возможностью улучшить свое текущее 12 место. Может в этом помочь и сам Ярмолюк, который стал регулярно выходить на поле и иногда в основе лондонцев.

Илья Забарный (Борнмут)

  • 23 декабря (суббота). Ноттингем Форест (г)
  • 26 декабря (вторник). Фулхэм (д)
  • 31 декабря (воскресенье). Тоттенхэм (г)


Илья Забарный / Getty Images

Илья Забарный и Борнмут приятно удивляют в этом сезоне. "Вишни" оторвались от зоны вылета на целых 10 баллов, а сам Забарный отыграл полностью все игры в АПЛ, оформив четыре клиншита. Календарь в "вишенах" ожидается средний.

Стоит знать Будет изменено законодательство: клубам АПЛ запретят участвовать в Суперлиге

Если в игре с Ноттингемом Борнмут станет фаворитом, то против Фулхэма и Тоттенхэма "вишен" может устроить и ничья. Правда, оба лондонских клуба нестабильны в этом сезоне, поэтому и здесь у подопечных Ираолы будет шанс на победу.

Виталий Миколенко (Эвертон)

  • 23 декабря (суббота). Тоттенхэм (г)
  • 27 декабря (среда). Манчестер Сити (д)
  • 30 декабря (суббота). Вулверхэмптон (г)


Виталий Миколенко / Getty Images

Эвертон становится одним из открытий сезона, команда Дайча имеет победную серию в четыре матча (причем все без пропущенных голов). Миколенко является стабильным игроком основы, хотя из-за травм отыграл всего 12 матчей.

На его счету два гола, один ассист и пять клиншитов. Эвертон должен занимать девятое место и бороться за еврокубки, однако из-за финансовых махинации клуб оштрафовали на 10 баллов. Сейчас "ириски" шестнадцатые, в семи баллах впереди зоны вылета.

Рождественско-новогодняя неделя подобрала Эвертону тяжелый календарь. Мерсисайдцы отправятся в два непротивных выезда, а единственный домашний матч проведут против действующего чемпиона МанСити. Похоже, что подопечным до сих пор придется снова прыгать выше головы.

Интересно знать Суперлига против УЕФА: что нужно знать о революции в футболе, которая может убить Лигу чемпионов

Расписание всех матчей с участием украинцев в АПЛ за 23-31 декабря:

ДАТА ВРЕМЯ МАТЧ УКРАИНЕЦ
23 декабря 17:00 Ноттингем – Борнмут Забарный
23 декабря 17:00 Тоттенхэм – Эвертон Миколенко
23 декабря 19:30 Ливерпуль – Арсенал Зинченко
24 декабря 15:00 Вулверхэмптон – Челси Мудрик
26 декабря 17:00 Борнмут – Фулхэм Забарный
27 декабря 21:30 Брентфорд – Вулверхэмптон Ярмолюк
27 декабря 21:30 Челси – Кристал Пэлас Мудрик
27 декабря 22:15 Эвертон – Манчестер Сити Миколенко
28 декабря 22:15 Арсенал – Вест Хэм Зинченко
30 декабря 14:30 Лутон – Челси Мудрик
30 декабря 17:00 Вулверхэмптон – Эвертон Миколенко
30 декабря 17:00 Кристал Пэлас – Брентфорд Ярмолюк
31 декабря 16:00 Тоттенхэм – Борнмут Забарный
31 декабря 16:00 Фулхем – Арсенал Зинченко