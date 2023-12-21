В УЕФА уже официально отреагировали на такое решение и заявили, что это еще не означает о создании Суперлиги. Однако последняя уже успела объявить даже формат нового турнира.

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Министерство спорта Великобритании не допустит участия клубов АПЛ в Суперлиге

Министерство по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании прокомментировало последние события. В организации заявили, что уважают решение суда, однако сделают все от себя зависящее, чтобы английские клубы не присоединились к новому турниру, который, по информации инсайдеров, хотят провести уже в 2025 году.

В министерстве вспомнили, как раньше пытались воплотить в реальность проект Суперлиги. Но тогда в Великобритании приняли решительные меры, инициировав проверку футбольного управления под руководством болельщиков, которая призвала к созданию нового независимого регулятора английского футбола.

В скором времени мы рассмотрим законодательство, которое сделает это реальностью, и запретит клубам присоединяться к любым подобным самостоятельным соревнованиям в будущем.

– говорится в заявлении.

К слову. Среди 12 организаторов Суперлиги – половина клубов представляют Англию, а именно: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм.