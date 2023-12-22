Вже традиційно в АПЛ наприкінці року починається футбольний марафон. У період з 23 та 31 грудня більшості команд доведеться провести аж по три матчі.
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Такий важкий графік також не пройде і повз українців. Наразі п'ятеро наших земляків виступають в Англії. 24 канал розповідає про їх календар на різдвяно-новорічний період в АПЛ.
Олександр Зінченко (Арсенал)
- 23 грудня (субота). Ліверпуль (г)
- 28 грудня (четвер). Вест Хем (д)
- 31 грудня (неділя). Фулхем (г)
Олександр Зінченко / Getty Images
Український лівий бек знову закріпився в основі "канонірів" та вже встиг забити гол цього сезону. Він допоміг Арсеналу забратися на першу сходинку в АПЛ, у "канонірів" +1 бал у порівнянні з Ліверпулем та Астон Віллою.
Саме боєм проти мерсисайдців і розпочнеться марафон для Арсеналу. Якщо "каноніри" не програють на "Енфілді", є великі шанси зустріти Новий Рік на першому місці. Наступного тижня свої обидва матчі підопічні Артети проведуть в Лондоні проти столичних команд, хоча кожна з них вміє кусатися.
Михайло Мудрик (Челсі)
- 24 грудня (неділя). Вулверхемптон (г)
- 27 грудня (середа). Крістал Пелас (д)
- 30 грудня (субота). Лутон (г)
Михайло Мудрик / Getty Images
Челсі не може похизуватися успішним стартом сезону, лондонці застрягли в середині турнірної таблиці на 10 місці. З іншого ж боку, Михайло Мудрик став гравцем основи команди, забивши в АПЛ вже двічі.
Найближчий тиждень стане для "синіх" відмінною можливістю покращити становище, набравши максимум очок. Команда Почеттіно зустрінеться із потенційними борцями за виживання і буде фаворитом у кожній із ігор.
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Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- 27 грудня (середа). Вулверхемптон (д)
- 30 грудня (субота). Крістал Пелас (г)
Єгор Ярмолюк / instagram.com/yarmoliuk_yehor
На Брентфорд Єгора Ярмолюка очікує спрощений календар. Цими вихідними лондонці відпочивають, адже їх суперник по 18 туру МанСІті грає на клубному ЧС. Наступного ж тижня на "бджіл" очікують ті ж суперники, що і Челсі.
Тому для Брентфорда це буде теж можливістю покращити своє поточне 12 місце. Може в цьому допомогти і сам Ярмолюк, який став регулярно виходити на поле та навіть інколи в основі лондонців.
Ілля Забарний (Борнмут)
- 23 грудня (субота). Ноттінгем Форест (г)
- 26 грудня (вівторок). Фулхем (д)
- 31 грудня (неділя). Тоттенхем (г)
Ілля Забарний / Getty Images
Ілля Забарний та Борнмут приємно дивують цього сезону. "Вишні" відірвались від зони вильоту аж на 10 балів, а сам Забарний відіграв повністю всі ігри в АПЛ, оформивши чотири кліншити. Календар у "вишень" очікується середній.
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Якщо у грі з Ноттінгемом Борнмут буде фаворитом, то проти Фулхема та Тоттенхема "вишень" може влаштувати і нічия. Правда, обидва лондонських клуби нестабільні цього сезону, тож і тут у підопічних Іраоли буде шанс на перемогу.
Віталій Миколенко (Евертон)
- 23 грудня (субота). Тоттенхем (г)
- 27 грудня (середа). Манчестер Сіті (д)
- 30 грудня (субота). Вулверхемптон (г)
Віталій Миколенко / Getty Images
Евертон стає одним із відкриттів сезону, команда Дайча має чинну переможну серію у чотири матчі (причому всі без пропущених голів). Миколенко є стабільним гравцем основи, хоча через травми відіграв лише 12 матчів.
На його рахунку два голи, один асист та 5 кліншитів. Евертон мав би посідати дев'яте місце та боротися за єврокубки, однак через фінансові махінації клуб оштрафували на 10 балів. Наразі "іриски" шістнадцяті, у семи балах попереду зони вильоту.
Різдвяно-новорічний тиждень підібрав Евертону важкий календар. Мерсисайдці відправляться у два непротих виїзди, а єдиний домашній матч проведуть проти чинного чемпіона МанСіті. Схоже, що підопічним Дайчас доведеться знову стрибати вище голови.
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Розклад всіх матчів за участю українців в АПЛ за 23-31 грудня:
|ДАТА
|ЧАС
|МАТЧ
|УКРАЇНЕЦЬ
|23 грудня
|17:00
|Ноттінгем – Борнмут
|Забарний
|23 грудня
|17:00
|Тоттенхем – Евертон
|Миколенко
|23 грудня
|19:30
|Ліверпуль – Арсенал
|Зінченко
|24 грудня
|15:00
|Вулверхемптон – Челсі
|Мудрик
|26 грудня
|17:00
|Борнмут – Фулхем
|Забарний
|27 грудня
|21:30
|Брентфорд – Вулверхемптон
|Ярмолюк
|27 грудня
|21:30
|Челсі – Крістал Пелас
|Мудрик
|27 грудня
|22:15
|Евертон – Манчестер Сіті
|Миколенко
|28 грудня
|22:15
|Арсенал – Вест Хем
|Зінченко
|30 грудня
|14:30
|Лутон – Челсі
|Мудрик
|30 грудня
|17:00
|Вулверхемптон – Евертон
|Миколенко
|30 грудня
|17:00
|Крістал Пелас – Брентфорд
|Ярмолюк
|31 грудня
|16:00
|Тоттенхем – Борнмут
|Забарний
|31 грудня
|16:00
|Фулхем – Арсенал
|Зінченко