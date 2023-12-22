Вже традиційно в АПЛ наприкінці року починається футбольний марафон. У період з 23 та 31 грудня більшості команд доведеться провести аж по три матчі.

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Такий важкий графік також не пройде і повз українців. Наразі п'ятеро наших земляків виступають в Англії. 24 канал розповідає про їх календар на різдвяно-новорічний період в АПЛ.

Олександр Зінченко (Арсенал)

23 грудня (субота) . Ліверпуль (г)

. Ліверпуль (г) 28 грудня (четвер) . Вест Хем (д)

. Вест Хем (д) 31 грудня (неділя). Фулхем (г)



Олександр Зінченко / Getty Images

Український лівий бек знову закріпився в основі "канонірів" та вже встиг забити гол цього сезону. Він допоміг Арсеналу забратися на першу сходинку в АПЛ, у "канонірів" +1 бал у порівнянні з Ліверпулем та Астон Віллою.

Саме боєм проти мерсисайдців і розпочнеться марафон для Арсеналу. Якщо "каноніри" не програють на "Енфілді", є великі шанси зустріти Новий Рік на першому місці. Наступного тижня свої обидва матчі підопічні Артети проведуть в Лондоні проти столичних команд, хоча кожна з них вміє кусатися.

Михайло Мудрик (Челсі)

24 грудня (неділя) . Вулверхемптон (г)

. Вулверхемптон (г) 27 грудня (середа) . Крістал Пелас (д)

. Крістал Пелас (д) 30 грудня (субота). Лутон (г)



Михайло Мудрик / Getty Images

Челсі не може похизуватися успішним стартом сезону, лондонці застрягли в середині турнірної таблиці на 10 місці. З іншого ж боку, Михайло Мудрик став гравцем основи команди, забивши в АПЛ вже двічі.

Найближчий тиждень стане для "синіх" відмінною можливістю покращити становище, набравши максимум очок. Команда Почеттіно зустрінеться із потенційними борцями за виживання і буде фаворитом у кожній із ігор.

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Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

27 грудня (середа) . Вулверхемптон (д)

. Вулверхемптон (д) 30 грудня (субота). Крістал Пелас (г)



Єгор Ярмолюк / instagram.com/yarmoliuk_yehor

На Брентфорд Єгора Ярмолюка очікує спрощений календар. Цими вихідними лондонці відпочивають, адже їх суперник по 18 туру МанСІті грає на клубному ЧС. Наступного ж тижня на "бджіл" очікують ті ж суперники, що і Челсі.

Тому для Брентфорда це буде теж можливістю покращити своє поточне 12 місце. Може в цьому допомогти і сам Ярмолюк, який став регулярно виходити на поле та навіть інколи в основі лондонців.

Ілля Забарний (Борнмут)

23 грудня (субота) . Ноттінгем Форест (г)

. Ноттінгем Форест (г) 26 грудня (вівторок) . Фулхем (д)

. Фулхем (д) 31 грудня (неділя). Тоттенхем (г)



Ілля Забарний / Getty Images

Ілля Забарний та Борнмут приємно дивують цього сезону. "Вишні" відірвались від зони вильоту аж на 10 балів, а сам Забарний відіграв повністю всі ігри в АПЛ, оформивши чотири кліншити. Календар у "вишень" очікується середній.

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Якщо у грі з Ноттінгемом Борнмут буде фаворитом, то проти Фулхема та Тоттенхема "вишень" може влаштувати і нічия. Правда, обидва лондонських клуби нестабільні цього сезону, тож і тут у підопічних Іраоли буде шанс на перемогу.

Віталій Миколенко (Евертон)

23 грудня (субота) . Тоттенхем (г)

. Тоттенхем (г) 27 грудня (середа) . Манчестер Сіті (д)

. Манчестер Сіті (д) 30 грудня (субота). Вулверхемптон (г)



Віталій Миколенко / Getty Images

Евертон стає одним із відкриттів сезону, команда Дайча має чинну переможну серію у чотири матчі (причому всі без пропущених голів). Миколенко є стабільним гравцем основи, хоча через травми відіграв лише 12 матчів.

На його рахунку два голи, один асист та 5 кліншитів. Евертон мав би посідати дев'яте місце та боротися за єврокубки, однак через фінансові махінації клуб оштрафували на 10 балів. Наразі "іриски" шістнадцяті, у семи балах попереду зони вильоту.

Різдвяно-новорічний тиждень підібрав Евертону важкий календар. Мерсисайдці відправляться у два непротих виїзди, а єдиний домашній матч проведуть проти чинного чемпіона МанСіті. Схоже, що підопічним Дайчас доведеться знову стрибати вище голови.

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Розклад всіх матчів за участю українців в АПЛ за 23-31 грудня: