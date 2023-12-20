Во время матча украинский игрок едва не избил полузащитника Ньюкасла Бруно Гимараеса за грубый фол против своего одноклубника. Это произошло на последних минутах матча, пишет 24 Канал.

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Что произошло во время матча

Причиной раздражения Мудрика стала грубая игра от бразильца против футболиста Челси Матсена. После этого нидерландец упал на газон и корчился от боли. В это время украинец подбежал к сопернику и схватил его за горло.

Очевидно, что Гимараес это не понравилось и между ними чуть не дошло до драки, пока в ситуацию не вмешался арбитр. Оба футболиста наказали желтой карточкой.

Как Мудрик защитился за одноклубника: смотрите видео

Как прошел матч