Украина – Хорватия 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

Мужская сборная Украины по волейболу стартовала в сезоне-2023 Золотой Евролиги. Команда оказалась в элитном дивизионе, пишет 24 канал.

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Подопечные Угиса Крастиньша попали в группу в Бельгию, Хорватию и Северную Македонию. Именно игрой с последними украинцы и стартовали, уверенно переиграв македонцев (3:0).

Во втором туре нашей команде пришлось соперничать с другой балканской сборной. Хорваты проиграли первый поединок бельгийцам (1:3), а во встрече с Украиной выглядели явным аутсайдером.

Ситуация на площадке только подтвердила расклад сил. Наша команда не отдала ни одного сета, а в каждом из них не давала хорватам заработать больше 20 баллов. Таким образом, подопечные Крастиньша одержали вторую победу и уверенно лидируют в группе.

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Напомним, что победитель гарантированно выйдет в "финал четырех". Впрочем, если квартет выиграют хорваты, то еще одно место достанется лучшему второму месту из всех групп. Сама Хорватия гарантированно окажется в решающей стадии на правах страны-хозяйки.