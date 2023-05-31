Україна – Хорватія 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

Чоловіча збірна України з волейболу стартувала у сезоні-2023 Золотої Євроліги. Команда опинилась в елітному дивізіоні, пише 24 канал.

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Підопічні Угіса Крастіньша потрапили у групу до Бельгії, Хорватії та Північної Македонії. Саме грою з останніми українці і стартували, впевнено перегравши македонців (3:0).

У другому турі нашій команді довелось змагатися з іншою балканською збірною. Хорвати програли перший поєдинок бельгійцям (1:3), а в зустрічі із Україною виглядали явним аутсайдером.

Ситуація на майданчику лише підтвердила розклад сил. Наша команда не віддала жодного сету, а в кожному з них не давала хорватам заробити більше 20-ти балів. Таким чином, підопічні Крастіньша здобули другу перемогу та впевнено лідирують у групі.

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Нагадаємо, що переможець гарантовано вийде у "фінал чотирьох". Втім якщо квартет виграють хорвати, то ще одне місце дістанеться найкращому другому місцю з усіх груп. Сама ж Хорватія гарантовано опиниться у вирішальній стадії на правах країни-господарки.