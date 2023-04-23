СК Прометей стал чемпионом Украины по волейболу Днепровский коллектив в финальной встрече одолел Эпицентр-Подоляне.

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Никакая победа легко не дается

Претендентами на титул чемпиона Украины в нынешнем сезоне стали действующий обладатель титула Эпицентр-Подоляне бронзовый призер и Прометей. Команды вышли в плей-офф как первая и вторая команда регулярного чемпионата соответственно. К тому же для днепрян выход в финал стал первым в своем роде. Формат финального противостояния между командами предусматривал серию трех побед.

Сначала торжествовать смогли волейболисты Эпицентра-Подоляны, победившие в матче со счетом 3:1. Однако следующие две игры подчинились именно Прометею, который взял верх над своим соперником дважды со счетом 3:2. До чемпионства оставалась всего одна победа.

В первом сете последней встречи днепряне обыграли Эпицентр-Подоляне со счетом 25:12. Однако уже следующие два сета выиграли волейболисты городковского коллектива. В четвертом сете Прометей смог сравнять счет в матче при шатком преимуществе (25:22), а в решающей партии днепряне оформили себе чемпионство, которое стало для них первым в истории.

Кстати говоря. Третьей командой чемпионата Украины по волейболу стала Юракадемия, которая в противостоянии за "бронзовую" строчку одолела Житичи из Житомира.

Путь команд в финал