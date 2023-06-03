Бельгия – Украина 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)

В предыдущих двух встречах "сине-желтые" уверенно разобрались с балканцами, победив сборные Северной Македонии и Хорватию. Поэтому выездной матч против Бельгии украинцы проводили в статусе лидера группы, пишет 24 Канал.

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Поединок проходил при преимуществе гостей. Первые два сета завершились с одинаковым счетом 25:23 в пользу украинцев. В третьей партии бельгийцы попытались переломить ход встречи и даже сравняли счет – 21:21. Однако благодаря удачным действиям Плотницкого и ошибке сборной Бельгии на подаче Украина выиграла со счетом 25:23.

В составе "сине-желтых" самым результативным игроком стал капитан "сине-желтых" Олег Плотницкий. На счету игрока итальянской Перуджи 16 очков.

После трех сыгранных туров подопечные Угиса Крастиньша уверенно лидируют в группе В, набрав 9 очков в 3 матчах. Для выхода в "финал четырех" нужно занять первое место в квартете.

Турнирное положение команд группы В

Украина – 9 очков (3 матча), 9:0 (разница сетов) Северная Македония – 3 (2), 3:4 Бельгия – 3 (3), 4:7 Хорватия – 0 (2), 1:6

Достойно внимания! В следующем матче сборная Украины сыграет с аутсайдером группы В Хорватией. Матч состоится 11 июня в 21:00 по Киеву.