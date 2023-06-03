Бельгія – Україна 0:3 (21:25, 21:25, 23:25)
У попередніх двох зустрічах "синьо-жовті" впевнено розібралися з балканцями, перемігши збірні Північної Македонії та Хорватію. Тож виїзний матч проти Бельгії українці проводили в статусі лідера групи, пише 24 Канал.
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Поєдинок проходив за переваги гостей. Перші два сети завершилися з однаковим рахунком 25:23 на користь українців. У третій партії бельгійці спробували переломити хід зустрічі та навіть зрівняли рахунок – 21:21. Проте завдяки вдалим діям Плотницького та помилці збірної Бельгії на подачі Україна виграла з рахунком 25:23.
У складі "синьо-жовтих" найрезультативнішим гравцем став капітан "синьо-жовтих" Олег Плотницький. На рахунку гравця італійської Перуджи 16 очок.
Після трьох зіграних турів підопічні Угіса Крастіньша впевнено лідирують в групі В, здобувши 9 очок у 3 матчах. Для виходу до “фіналу чотирьох” потрібно посісти перше місце у квартеті.
Турнірне становище команд групи В
- Україна – 9 очок (3 матчі), 9:0 (різниця сетів)
- Північна Македонія – 3 (2), 3:4
- Бельгія – 3 (3), 4:7
- Хорватія – 0 (2), 1:6