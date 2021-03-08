Украина в топ-6: медальный зачет чемпионата Европы по легкой атлетике
Удачно для Украины завершился чемпионат Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).
Источник:Sport.ua
В секторе для прыжков в высоту Ярослава Магучих выиграла золото, взяв планку на высоте 2.00 м, а у Ирины Геращенко – серебро (1.98 м).
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Результаты
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.98
3. Элла Юннила (Финляндия) – 1.96
4. Юлия Левченко (Украина) – 1.94
Днем ранее Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль для Украины в прыжках в длину.
Результаты
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.92
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6.88
3. Хадди Санья (Швеция) – 6.75
Украина завершила чемпионат Европы 2021 на 6-й позиции в медальном зачете (2 золотых и 1 серебряная медали).
В топ-5 попали сборные Нидерландов, Португалии, Великобритании, Бельгии и Франции.
Медальный зачет чемпионата Европы-2021 по легкой атлетике
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