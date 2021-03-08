Удачно для Украины завершился чемпионат Европы 2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).

В секторе для прыжков в высоту Ярослава Магучих выиграла золото, взяв планку на высоте 2.00 м, а у Ирины Геращенко – серебро (1.98 м).

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Результаты

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2.00

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1.98

3. Элла Юннила (Финляндия) – 1.96

4. Юлия Левченко (Украина) – 1.94

Днем ранее Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль для Украины в прыжках в длину.

Результаты

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.92

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6.88

3. Хадди Санья (Швеция) – 6.75

Украина завершила чемпионат Европы 2021 на 6-й позиции в медальном зачете (2 золотых и 1 серебряная медали).

В топ-5 попали сборные Нидерландов, Португалии, Великобритании, Бельгии и Франции.

Медальный зачет чемпионата Европы-2021 по легкой атлетике