Вдало для України завершився чемпіонат Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив у Торуні (Польща).

У секторі для стрибків у висоту Ярослава Магучіх виграла золото, взявши планку на висоті 2.00 м, а у Ірини Геращенко – срібло (1.98 м).

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Результати

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00

2. Ірина Геращенко (Україна) – 1.98

3. Елла Юнніла (Фінляндія) – 1.96

4. Юлія Левченко (Україна) – 1.94

Днем раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.

Результати

1. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.92

2. Малайка Міхамбо (Німеччина) – 6.88

3. Хадді Санья (Швеція) – 6.75

Україна завершила чемпіонат Європи 2021 на 6-й позиції в медальному заліку (2 золотих і 1 срібна медалі).

У топ-5 потрапили збірні Нідерландів, Португалії, Великобританії, Бельгії та Франції.

Медальний залік чемпіонату Європи-2021 з легкої атлетики