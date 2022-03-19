Украина стала разменной монетой в чьей-то грязной игре, – Зубрилова не осудила Россию

Одна из самых титулованных биатлонисток в истории Украины Елена Зубрилова впервые прокомментировала войну в Украине. Однако бывшая биатлонистка заняла нейтральную позицию.

Не стала осуждать Россию

49-летняя бывшая биатлонистка очень коротко и лаконично отреагировала на войну в Украине, которую развязала Россия. Елена Зубрилова не осудила страну-агрессора.

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Титулованная спортсменка просто сказала, что Украина в этой ситуации стала разменной монетой. Она не уточняла, что именно Россия во главе с Путиным ведут грязную войну.

А что говорить? Что замечательная страна стала разменной монетой в чьей-то грязной игре? Люди гибнут и обратно их не вернуть,

– сказала Зубрилова.

Это первый комментарий Елены Зубриловой по поводу военных действий в Украине. Ранее ее поддержку украинскому государству выразила почти вся мировая биатлонная семья.

Напомним, что в ряды украинской армии вступили два украинских биатлониста – Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.

Что известно об Елене Зубриловой