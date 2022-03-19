Не стала засуджувати Росію

49-річна колишня біатлоністка дуже коротко та лаконічно відреагувала на війну в Україні, яку розв'язала Росія. Олена Зубрилова не засудила країну-агресора.

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Титулована спортсменка просто сказала, що Україна у цій ситуації стала розмінною монетою. Вона не уточнювала, що саме Росія на чолі з Володимиром Путіним ведуть брудну війну.

А що казати? Що така чудова країна стала розмінною монетою у чиїсь брудній грі? Люди гинуть і назад їх не повернути,

– сказала Зубрилова.

Це перший коментар Олени Зубрилової щодо військових дій в Україні. Раніше неї підтримку українській державі висловила майже уся світова біатлонна сім'я.

Нагадаємо, що до лав української армії вступили два українські біатлоністи – Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Що відомо про Олену Зубрилову