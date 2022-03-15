Бё-старший: Мы должны остановить войну

Тарьей Бё, один из легендарных норвежских братьев, публично выразил поддержку Украине, которая уже 20-й день страдает от военных действий российских оккупантов. Биатлонист записал видеообращение.

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В нем норвежец поддержал украинских спортсменов и сказал, что мир должен сделать все, чтобы остановить войну.

Я поддерживаю спортсменов из Украины. Мы должны показать свои сердца страдающим людям и остановить войну. Сделаем все, что можем, чтобы люди вернулись к лучшей жизни,

– сказал Бё-старший.

Смотрите видеообращение Тарьей Бё

Что известно о Тарьей Бё

Тарьей Бё – титулованный биатлонист из Норвегии, старший брат Иоганнеса Бё.

По состоянию на 15 марта занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира.

На Олимпиаде-2022 в Пекине получил четыре награды (2 – индивидуальные)

Полный текст публикации из инстаграмма

Война должна прекратиться. Тарьей Бё также поддерживает нашу ассоциацию и проявляет солидарность с Украиной.

Станьте также частью нашего движения. Посетите наш веб-сайт www.athletes-for-ukraine.de.