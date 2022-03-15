Бё-старший: Мы должны остановить войну
Тарьей Бё, один из легендарных норвежских братьев, публично выразил поддержку Украине, которая уже 20-й день страдает от военных действий российских оккупантов. Биатлонист записал видеообращение.
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В нем норвежец поддержал украинских спортсменов и сказал, что мир должен сделать все, чтобы остановить войну.
Я поддерживаю спортсменов из Украины. Мы должны показать свои сердца страдающим людям и остановить войну. Сделаем все, что можем, чтобы люди вернулись к лучшей жизни,
– сказал Бё-старший.
Смотрите видеообращение Тарьей Бё
Что известно о Тарьей Бё
- Тарьей Бё – титулованный биатлонист из Норвегии, старший брат Иоганнеса Бё.
- По состоянию на 15 марта занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира.
- На Олимпиаде-2022 в Пекине получил четыре награды (2 – индивидуальные)
Полный текст публикации из инстаграмма
Война должна прекратиться. Тарьей Бё также поддерживает нашу ассоциацию и проявляет солидарность с Украиной.
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