Не стала осуждать Россию
49-летняя бывшая биатлонистка очень коротко и лаконично отреагировала на войну в Украине, которую развязала Россия. Елена Зубрилова не осудила страну-агрессора.
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Титулованная спортсменка просто сказала, что Украина в этой ситуации стала разменной монетой. Она не уточняла, что именно Россия во главе с Путиным ведут грязную войну.
А что говорить? Что замечательная страна стала разменной монетой в чьей-то грязной игре? Люди гибнут и обратно их не вернуть,
– сказала Зубрилова.
Это первый комментарий Елены Зубриловой по поводу военных действий в Украине. Ранее ее поддержку украинскому государству выразила почти вся мировая биатлонная семья.
Напомним, что в ряды украинской армии вступили два украинских биатлониста – Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина.
Что известно об Елене Зубриловой
- Многократная чемпионка и призер чемпионата мира, этапов Кубка мира и других биатлонных соревнований под флагом Украины.
- В 2002 году приняло белорусское гражданство.
- Уже через четыре года положила винтовку на полку и приступила к тренерской карьере.