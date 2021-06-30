Этим футболист поделился с журналистами после завершения успешного матча. Андрей Шевченко пытался подбодрить своих игроков.
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Это были мотивационные слова, – Матвиенко
От Шевченко в овертайме постоянно звучала фраза, что они устали больше, чем мы. Были мотивационные слова,
– сказал Матвиенко.
Команда посвятила победу Беседину
Также Матвиенко отметил, что команда посвятила победу в матче Артему Беседину. Он пострадал от мощного столкновения с игроком сборной Швеции. В результате Маркус Даниэльсон был удален с поля на 99-й минуте, а украинцы получили численное преимущество.
Эта победа – Беседина. Я видел фотографии, это просто ужасно. Красная карточка сыграла ключевую роль,
– добавил Матвиенко.
Коротко о матче Украина – Швеция
- Команды встретились в матче 1/8 Евро-2020 на стадионе в Глазго.
- Авторами первых голов в ворота Швеции и Украины стали Александр Зинченко и Эмиль Форсберг соответственно.
- В конце второго экстра-тайма Артем Довбик принес Украине победу 2:1.
- Украинские футболисты встретятся с англичанами 3 июля в Риме.