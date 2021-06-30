Украина в напряженном матче вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1. Украинцы вырвали победу на 120+1 минуте благодаря голу Довбика.

Как это было Украина исторически вышла в 1/4 финала Евро-2020: видео

Теперь в четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против сборной Англии. Матч состоится в субботу, 3 июля. Игра начнется в 22:00.

Матч между сборными Украины и Англии состоится в Риме. А победитель этой пары сыграет в полуфинале против победителя пары Чехия – Дания.