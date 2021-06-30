Цим футболіст поділився з журналістами після завершення успішного матчу. Андрій Шевченко намагався підбадьорити своїх гравців.
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Це були мотиваційні слова, – Матвієнко
Від Шевченка в овертаймі постійно звучала фраза, що вони втомилися більше, ніж ми. Були мотиваційні слова,
– сказав Матвієнко.
Команда присвятила перемогу Бєсєдіну
Також Матвієнко зауважив, що команда присвятила перемогу у матчі Артему Бєсєдіну. Він постраждав від потужного зіткнення з гравцем збірної Швеції. В результаті Маркус Даніельсон був вилучений з поля на 99-ій хвилині, а українці отримали чисельну перевагу.
Ця перемога Бесєдіна. Я бачив фотографії, це просто жахливо. Червона картка зіграла ключову роль,
– додав Матвієнко.
Коротко про матч Україна – Швеція
- Команди зустрілись у матчі 1/8 Євро-2020 на стадіоні у Глазго.
- Авторами перших голів у ворота Швеції та України стали Олександр Зінченко та Еміль Форсберг відповідно.
- Наприкінці другого екстратайму Артем Довбик приніс Україні перемогу 2:1.
- Українські футболісти зустрінуться з англійцями 3 липня у Римі.