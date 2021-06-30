Цим футболіст поділився з журналістами після завершення успішного матчу. Андрій Шевченко намагався підбадьорити своїх гравців.

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Це були мотиваційні слова, – Матвієнко

Від Шевченка в овертаймі постійно звучала фраза, що вони втомилися більше, ніж ми. Були мотиваційні слова,

– сказав Матвієнко.

Команда присвятила перемогу Бєсєдіну

Також Матвієнко зауважив, що команда присвятила перемогу у матчі Артему Бєсєдіну. Він постраждав від потужного зіткнення з гравцем збірної Швеції. В результаті Маркус Даніельсон був вилучений з поля на 99-ій хвилині, а українці отримали чисельну перевагу.

Ця перемога Бесєдіна. Я бачив фотографії, це просто жахливо. Червона картка зіграла ключову роль,

– додав Матвієнко.

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