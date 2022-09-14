Вспоминая веселые нулевые: как Шахтер и другие клубы из Украины играли против шотландцев
Дончане снова встретятся с Селтиком после 15-летней паузы с момента последнего очного матча. Также насыщенная и успешная история встреч с командами из Шотландии есть у Динамо и Днепра.
В среду, 14 сентября, украинских болельщиков ожидает битва Шахтера в Лиге чемпионов. Донецкая команда будет противостоять Селтику.
Следите с нами Шахтер – Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Горнякам" уже знакомы с этим оппонентом, хотя их встречи и состоялись давно. Обе состоялись в группе Лиги чемпионов в 00-е и ни разу не принесли дончанам выход в плей-офф турнира. 24 канал упоминает, как это было.
СЕЗОН 2004/2005
- Шахтер – Селтик 3:0 (Матузалем, 57, Матузалем, 62, Брандао, 78)
- Селтик – Шахтер 1:0 (Томпсон, 25)
Команды попали в "группу смерти" с Миланом и Барселоной и почти не имели шансов на 1/8 финала. Друг с другом Шахтер и Селтик встретились в 3-4 турах и обменялись домашними победами.
Впрочем, триумф "горняков" был куда увереннее. Тогда Шахтер завоевал третье место и путевку в Кубок УЕФА, обыграв в последнем туре Барселону.
СЕЗОН 2007/2008
- Шахтер – Селтик 2:0 (Брандао, 5, Лукарелли, 8)
- Селтик – Шахтер 2:1 (Ярошик, 45, Донати, 90+2 – Брандао, 4)
Группа почти полностью повторилась, попал туда и Милан, а вместо Барсы оказалась Бенфика. Дончане начали с двух побед, одна из них – уверенная домашняя над Селтиком с двумя ранними голами.
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А вот потом подопечные Луческу потерпели два крупных поражения от Милана и досадно впустили бал в Глазго. Как оказалось, гол Донати стоил Шахтеру евровесны, ведь в случае ничьей "горняки" оказались бы не на последнем месте, а на втором.
Паритет с домашним аспектом
Селтик был единственной шотландской командой, с которой Шахтер встречался в еврокубках. Во всех играх победа доставалась хозяевам поля.Интересный факт. Гол Арчи Томпсона в 2004 году был забит ударом по свободному удару в пределах штрафной площади. Судья назначил его за задержку времени от Яна Лаштувки и соперник расстрелял ворота с близкого расстояния.
Но, в отличие от матча этой ЛЧ, тогда Шахтер играл действительно дома в Донецке. Разница мячей в очных дуэлях уже в пользу украинской команды – 6:3.
Кто еще из украинцев играл против шотландцев
Интересно, что немалый опыт игр против шотландцев есть у Динамо и Днепра. На двоих команды наиграли 14 игр против представителей этой британской страны.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|МАТЧ
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|1965/1966
|КВН, 1/4 финала
|Динамо – Селтик
|1:1
|0:3
|1967/1968
|КЕЧ, 1 раунд
|Динамо – Селтик
|1:1
|2:1
|1986/1987
|КЕЧ, 2 раунд
|Динамо – Селтик
|3:1
|1:1
|1987/1988
|КЕЧ, 1 раунд
|Динамо – Рейнджерс
|1:0
|0:2
|1990/1991
|КУЕФА, 1 раунд
|Днепр – Хартс
|1:1
|1:3
|2005/2006
|КУЕФА, 3 кв. раунд
|Днепр – Хиберниан
|5:1
|0:0
|2007/2008
|КУЕФА, 3 кв. раунд
|Днепр – Абердин
|1:1
|0:0
В 14-ти встречах Динамо и Днепра с шотландцами наши клубы одержали 4 победы при семи ничьих и трех поражениях. Разница мячей – 17:16 в нашу пользу.
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При всем этом все эти игры проходили на вылет. Из семи дуэлей 4 остались за шотландцами, три – за представителями Украины.