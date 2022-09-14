В середу, 14 вересня, на українських вболівальників очікує битва Шахтаря в Лізі чемпіонів. Донецька команда протистоятиме Селтіку.
Слідкуйте з нами Шахтар – Селтік: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
"Гірникам" вже знайомі з цим опонентом, хоча їх зустрічі і відбулися давно. Обидві відбулись в групі Ліги чемпіонів в 00-і та жодного разу не принесли донеччанам вихід у плей-офф турніру. 24 канал згадує, як це було.
СЕЗОН 2004/2005
- Шахтар – Селтік 3:0 (Матузалем, 57, Матузалем, 62, Брандао, 78)
- Селтік – Шахтар 1:0 (Томпсон, 25)
Команди потрапили в "групу смерті" з Міланом та Барселоною і майже не мали шансів на 1/8 фіналу. Один з одним Шахтар та Селтік зустрілись у 3-4 турах та обмінялись домашніми перемогами.
Втім, тріумф "гірників" був куди більш впевненим. Тоді Шахтар виборов третє місце та путівку в Кубок УЄФА, обігравши в останньому турі Барселону.
СЕЗОН 2007/2008
- Шахтар – Селтік 2:0 (Брандао, 5, Лукареллі, 8)
- Селтік – Шахтар 2:1 (Ярошик, 45, Донаті, 90+2 – Брандао, 4)
Група майже повністю повторилась, потрапив туди і Мілан, а замість Барси опинилась Бенфіка. Донеччани почали з двох перемог, одна з них – впевнена домашня над Селтіком з двома ранніми голами.
Читайте також Шахтар йде за другою перемогою в Лізі чемпіонів: хто покаже матч "гірників" проти Селтіка
А ось потім підопічні Луческу зазнали двох крупних поразок від Мілана і прикро впустили бал в Глазго. Як виявилось, гол Донаті коштував Шахтарю євровесни, адже в разі нічиєї "гірники" опинилися б не на останньому місці, а на другому.
Паритет з домашнім аспектом
Селтік був єдиною шотландською командою, з якою Шахтар зустрічався в єврокубках. У всіх іграх перемога діставалась господарям поля.
Але, на відміну від матча цієї ЛЧ, тоді Шахтар грав справді вдома, у Донецьку. Різниця м'ячів у очних дуелях вже на користь української команди – 6:3.
Хто ще з українців грав проти шотландців
Цікаво, що немалий досвід ігор проти шотландців мають Динамо та Дніпро. На двох команди награли аж 14 ігор проти представників цієї британської країни.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|МАТЧ
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|1965/1966
|КВК, 1/4 фіналу
|Динамо – Селтік
|1:1
|0:3
|1967/1968
|КЄЧ, 1 раунд
|Динамо – Селтік
|1:1
|2:1
|1986/1987
|КЄЧ, 2 раунд
|Динамо – Селтік
|3:1
|1:1
|1987/1988
|КЄЧ, 1 раунд
|Динамо – Рейнджерс
|1:0
|0:2
|1990/1991
|КУЄФА, 1 раунд
|Дніпро – Хартс
|1:1
|1:3
|2005/2006
|КУЄФА, 3 кв. раунд
|Дніпро – Хіберніан
|5:1
|0:0
|2007/2008
|КУЄФА, 3 кв. раунд
|Дніпро – Абердін
|1:1
|0:0
У 14-ти зустрічах Динамо та Дніпра з шотландцями наші клуби здобули 4 перемоги при семи нічиїх та трьох поразках. Різниця м'ячів – 17:16 на нашу користь.
До теми Швед спробує засмутити клуб, який у нього не повірив: прогноз на матч Шахтар – Селтік
При цьому всі ці ігри проходили на виліт. Із семи дуелей 4 залишились за шотландцями, три – за представниками України.