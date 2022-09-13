Матч Шахтер – Селтик состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского и начнется в 18:45 по местному времени (19:45 по киевскому времени). Хотя этот матч мог и не состояться. Ведь из-за смерти королевы Елизаветы II 8 сентября в Великобритании был объявлен траур. И отменили проведение матчей чемпионатов Англии, Шотландии и Северной Ирландии.

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Хотя Лигу чемпионов и Лигу Европы это тоже не обошло стороной. Матч шотландского Рейнджерса против Наполи перенесли с 13 на 14 сентября. А игру Арсенала против ПСВ, которая должна была состояться 15 сентября, – на неопределенный срок.

Украинские болельщики из-за войны вынуждены смотреть футбол не вживую на стадионе, а в экранах телевизоров, компьютеров или мобильных телефонов. Матч Шахтер – Селтик не стал исключением. Посмотреть эту игру можно онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет платформа Megogo. Именно здесь состоится показ матча Шахтер – Селтик. Трансляция матча Шахтер – Селтик начнется в 19.45. Перед началом трансляции будет студия с экспертами – она приступит к работе в 18:50.

Показ матча Шахтер – Селтик также будет доступен и на платформе Volia TV, где тоже официально транслируются матчи еврокубков.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Селтик. Там будут доступны видео всех голов и опасных моментов матча.