Шахтер достаточно неожиданно выиграл первый матч в группе Лиги чемпионов, когда на выезде разгромил немецкий РБ Лейпциг. Финальный свисток зафиксировал счет 1:4. А дублем в этом матче отличился новичок команды Марьян Швед.

Теперь Шведу представился случай сыграть против своей бывшей команды. Ведь в свое время футболист перешел в Селтик, но закрепиться там не смог. Так что отправился в аренду.

На тему Швед попытается огорчить клуб, который в него не поверил: прогноз на матч Шахтер – Селтик

Матч Шахтер – Селтик состоится в Варшаве. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени (в 18:45 по местному).

Главный тренер дончан Игорь Йовичевич взял на игру с Селтиком 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Селтик будет доступна в этой новости.

Аудио-трансляция матча Шахтер – Селтик