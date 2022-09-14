В среду, 14 сентября, украинских болельщиков ожидает битва Шахтера в Лиге чемпионов. Донецкая команда будет противостоять Селтику.

Следите с нами Шахтер – Селтик: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Горнякам" уже знакомы с этим оппонентом, хотя их встречи и состоялись давно. Обе состоялись в группе Лиги чемпионов в 00-е и ни разу не принесли дончанам выход в плей-офф турнира. 24 канал упоминает, как это было.

СЕЗОН 2004/2005

Шахтер – Селтик 3:0 (Матузалем, 57, Матузалем, 62, Брандао, 78)

Селтик – Шахтер 1:0 (Томпсон, 25)

Команды попали в "группу смерти" с Миланом и Барселоной и почти не имели шансов на 1/8 финала. Друг с другом Шахтер и Селтик встретились в 3-4 турах и обменялись домашними победами.

Впрочем, триумф "горняков" был куда увереннее. Тогда Шахтер завоевал третье место и путевку в Кубок УЕФА, обыграв в последнем туре Барселону.

СЕЗОН 2007/2008

Шахтер – Селтик 2:0 (Брандао, 5, Лукарелли, 8)

Селтик – Шахтер 2:1 (Ярошик, 45, Донати, 90+2 – Брандао, 4)

Группа почти полностью повторилась, попал туда и Милан, а вместо Барсы оказалась Бенфика. Дончане начали с двух побед, одна из них – уверенная домашняя над Селтиком с двумя ранними голами.

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А вот потом подопечные Луческу потерпели два крупных поражения от Милана и досадно впустили бал в Глазго. Как оказалось, гол Донати стоил Шахтеру евровесны, ведь в случае ничьей "горняки" оказались бы не на последнем месте, а на втором.

Паритет с домашним аспектом

Селтик был единственной шотландской командой, с которой Шахтер встречался в еврокубках. Во всех играх победа доставалась хозяевам поля.

Интересный факт. Гол Арчи Томпсона в 2004 году был забит ударом по свободному удару в пределах штрафной площади. Судья назначил его за задержку времени от Яна Лаштувки и соперник расстрелял ворота с близкого расстояния.

Но, в отличие от матча этой ЛЧ, тогда Шахтер играл действительно дома в Донецке. Разница мячей в очных дуэлях уже в пользу украинской команды – 6:3.

Кто еще из украинцев играл против шотландцев

Интересно, что немалый опыт игр против шотландцев есть у Динамо и Днепра. На двоих команды наиграли 14 игр против представителей этой британской страны.

СЕЗОН ТУРНИР МАТЧ ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 1965/1966 КВН, 1/4 финала Динамо – Селтик 1:1 0:3 1967/1968 КЕЧ, 1 раунд Динамо – Селтик 1:1 2:1 1986/1987 КЕЧ, 2 раунд Динамо – Селтик 3:1 1:1 1987/1988 КЕЧ, 1 раунд Динамо – Рейнджерс 1:0 0:2 1990/1991 КУЕФА, 1 раунд Днепр – Хартс 1:1 1:3 2005/2006 КУЕФА, 3 кв. раунд Днепр – Хиберниан 5:1 0:0 2007/2008 КУЕФА, 3 кв. раунд Днепр – Абердин 1:1 0:0

В 14-ти встречах Динамо и Днепра с шотландцами наши клубы одержали 4 победы при семи ничьих и трех поражениях. Разница мячей – 17:16 в нашу пользу.

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При всем этом все эти игры проходили на вылет. Из семи дуэлей 4 остались за шотландцами, три – за представителями Украины.