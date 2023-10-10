Главный наставник Северной Македонии Благоя Милевски поделился ожиданиями от игры против украинского соперника. Тренер заверил, что у него нет проблем с составом в отличие от Украины, потерявшей сразу нескольких своих лидеров.

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Милевски: Я жду открытую игру

Напомним, что Милевски вызвал на октябрьские матчи 25 футболистов, среди которых даже представитель российского футбола.

Коуч северных македонцев отметил, что отбор на Евро-2024 выходит на финишную прямую, поэтому в матче против Украины его команду устроят только победа и три балла, которые помогут в оптимальной ситуации подойти к поединкам ноября.

Я жду открытой игры, обе команды будут играть на победу. После этого нас ждут поединки с Италией и Англией, поэтому посмотрим,

– заявил Милевски.

"Мы проанализировали нашу первую игру с Украиной (2:3), особенно последние 30 минут, нам придется многое исправить с первого матча. Мы хотим побеждать, работаем только на такой результат, с каким бы соперником мы ни играли. Атмосфера в команде после сентябрьских матчей стала лучше", – добавил тренер.

Обратите внимание, что "сине-желтым" в предстоящей встрече уж точно не примет автор победного гола в первой игре Виктор Цыганков. Правый вингер Жироны получил травму в матче Ла Лиги против Реала (0:3). Также из-за разного характера повреждения за сборную Украины не сыграют капитан команды Андрей Ярмоленко да голкипер Реала Андрей Лунин.