Головний наставник Північної Македонії Благоя Мілевскі поділився очікуваннями від гри проти українського суперника. Тренер запевнив, що у нього немає проблем зі складом на відміну від України, яка втратила одразу декількох своїх лідерів.

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Мілевскі: Я чекаю відкриту гру

Нагадаємо, що Мілевскі викликав на жовтневі матчі 25 футболістів, серед яких є навіть представник російського футболу.

Коуч північних македонців зауважив, що відбір на Євро-2024 виходить на фінішну пряму, тому у матчі проти України його команду влаштують лише перемога та три бали, які допоможуть в оптимальній ситуації підійти до поєдинків листопада.

Я чекаю на відкриту гру, обидві команди гратимуть на перемогу. Після цього на нас чекають поєдинки з Італією та Англією, тож подивимося,

– заявив Мілевскі.

"Ми проаналізували нашу першу гру з Україною (2:3), особливо останні 30 хвилин, нам доведеться багато чого виправити з першого матчу. Ми хочемо перемагати, працюємо тільки на такий результат, з хоч би яким суперником ми грали. Атмосфера у команді після вересневих матчів стала кращою", – додав тренер.

Зверніть увагу, що "синьо-жовтим" у майбутній зустрічі вже точно не візьме автор переможного голу у першій грі Віктор Циганков. Правий вінгер Жирони отримав травму у матчі Ла Ліги проти Реала (0:3). Також через різного характеру ушкодження за збірну України не зіграють капітан команди Андрій Ярмоленко та голкіпер Реала Андрій Лунін.