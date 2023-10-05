Тренерский штаб во главе Благой Милевски вызвал в расположение сборной 25 футболистов. Уже 8 октября они начнут собираться в Скопье, где начнется подготовка к предстоящему матчу отбора на Евро-2024 против Украины.

Следует узнать Ярмоленко пропустит октябрьские матчи сборной Украины: кто заменит капитана в отборе на Евро

Заявка Северной Македонии

Есть в этом списке главная звезда северных македонцев Элиф Элмас из итальянского Наполи, вышедший на замену в матче Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:3).

Вратари: Столы Димитриевские, Дамиан Шишковские, Игорь Алексовски.

Столы Димитриевские, Дамиан Шишковские, Игорь Алексовски. Защитники: Висар Муслиу, Эзджан Алиоски, Никола Серафимов, Тодор Тодоровски, Йован Манев, Боян Димоски, Ахмет Ильязовски, Стефан Асковски.

Висар Муслиу, Эзджан Алиоски, Никола Серафимов, Тодор Тодоровски, Йован Манев, Боян Димоски, Ахмет Ильязовски, Стефан Асковски. Полузащитники: Эннис Барди, Элиф Элмас, Ариан Адеми, Яни Атанасов, Агон Элези, Давид Бабунски, Исник Алими.

Эннис Барди, Элиф Элмас, Ариан Адеми, Яни Атанасов, Агон Элези, Давид Бабунски, Исник Алими. Нападающие: Александар Трайковски, Боян Миевски, Милан Ристовски, Вальон Этеми, Дарко Чурлинов, Любче Дориев, Димитар Митровски.

Обратите внимание! Матч отбора к Евро-2024 Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге. Стартовый свисток раздастся на "Epet Arena" в 16:00 (по киевскому времени).

Отметим, что в этом поединке команда Сергея Реброва подходит в обескровленном состоянии. Виктор Цыганков пропускает октябрьский сбор "сине-желтых". 4 октября еще стало известно о потере капитана национальной команды Андрея Ярмоленко. Оба лидера в сборной заменят полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок и нападающий Сандерленда Назарий Русин соответственно.

После матча против украинцев Северная Македония проведет товарищеский спарринг против Армении (17 октября), которую возглавляет украинец Александр Петраков. Ведь в октябре обе сборные проведут только по одному поединку в отборе к Евро-2024 в отличие от Украины.