Тренерский штаб во главе Благой Милевски вызвал в расположение сборной 25 футболистов. Уже 8 октября они начнут собираться в Скопье, где начнется подготовка к предстоящему матчу отбора на Евро-2024 против Украины.
Следует узнать Ярмоленко пропустит октябрьские матчи сборной Украины: кто заменит капитана в отборе на Евро
Заявка Северной Македонии
Есть в этом списке главная звезда северных македонцев Элиф Элмас из итальянского Наполи, вышедший на замену в матче Лиги чемпионов против мадридского Реала (2:3).
- Вратари: Столы Димитриевские, Дамиан Шишковские, Игорь Алексовски.
- Защитники: Висар Муслиу, Эзджан Алиоски, Никола Серафимов, Тодор Тодоровски, Йован Манев, Боян Димоски, Ахмет Ильязовски, Стефан Асковски.
- Полузащитники: Эннис Барди, Элиф Элмас, Ариан Адеми, Яни Атанасов, Агон Элези, Давид Бабунски, Исник Алими.
- Нападающие: Александар Трайковски, Боян Миевски, Милан Ристовски, Вальон Этеми, Дарко Чурлинов, Любче Дориев, Димитар Митровски.
Отметим, что в этом поединке команда Сергея Реброва подходит в обескровленном состоянии. Виктор Цыганков пропускает октябрьский сбор "сине-желтых". 4 октября еще стало известно о потере капитана национальной команды Андрея Ярмоленко. Оба лидера в сборной заменят полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок и нападающий Сандерленда Назарий Русин соответственно.
После матча против украинцев Северная Македония проведет товарищеский спарринг против Армении (17 октября), которую возглавляет украинец Александр Петраков. Ведь в октябре обе сборные проведут только по одному поединку в отборе к Евро-2024 в отличие от Украины.