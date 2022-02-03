Украина сыграет против России на Евро-2022 по футзалу: где смотреть онлайн матч 1/2 финала
Сборная Украины по футзалу во второй раз в истории может сыграть в финале чемпионата Европы по футзалу. Для этого "сине-желтым" нужно выбить в полуфинале Россию. Команды встретятся в Нидерландах, поэтому украинцы в большинстве своем смогут поддержать земляков перед экранами своих гаджетов.
Поединок Украина – Россия на чемпионате Европы состоится 4 февраля, сообщает 24 канал. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Кто покажет матч Украина – Россия
В Украине в прямом эфире игры полуфинала Евро-2022 покажет общественный вещатель UA:Перший. Смотреть онлайн поединок Украина – Россия можно онлайн на сайте UA: Перший.
Кроме того, трансляция игры украинцев с россиянами будет доступна на диджитал-платформе "Суспільне спорт". Трансляция начнется в 17.55.К сведению. В параллельном полуфинале сыграют Португалия и Испания. Игра состоится 4 февраля и начнется в 21:00
Путь Украины к полуфиналу
- "Сине-желтые" неудачно начали чемпионат Европы, потерпев сенсационное поражение в матче против Нидерландов.
- После этого команда Александра Косенко реабилитировалась, разбив Сербию (1:6).
- Несмотря на поражение в последнем туре группового этапа против Португалии, "сине-желтые" вышли в плей-офф.
- В четвертьфинале Украина неожиданно разгромила полуфиналиста чемпионата мира – Казахстан. Украинцы впервые за 17 лет вышли в полуфинал Евро.