Поєдинок Україна – Росія на чемпіонаті Європи відбудеться 4-го лютого, повідомляє 24 канал. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

До теми Україна з синьо-жовтим серцем чи Росія з бразильцями: хто вийде у фінал Євро-2022 з футзалу

Хто покаже матч Україна – Росія

В Україні у прямому ефірі гру півфіналу Євро-2022 покаже суспільний мовник UA:Перший. Дивитися онлайн поєдинок Україна – Росія можна онлайн на сайті UA:Перший.

Окрім того, трансляція гри українців з росіянами буде доступна на діджитал-платформі "Суспільне спорт". Трансляція розпочнеться о 17:55.

До уваги. У паралельному півфіналі зіграють Португалія та Іспанія. Гра відбудеться 4-го лютого і розпочнеться о 21:00

Шлях України до півфіналу