Поединок Украина – Россия на чемпионате Европы состоится 4 февраля, сообщает 24 канал. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Кто покажет матч Украина – Россия

В Украине в прямом эфире игры полуфинала Евро-2022 покажет общественный вещатель UA:Перший. Смотреть онлайн поединок Украина – Россия можно онлайн на сайте UA: Перший.

Кроме того, трансляция игры украинцев с россиянами будет доступна на диджитал-платформе "Суспільне спорт". Трансляция начнется в 17.55.

К сведению. В параллельном полуфинале сыграют Португалия и Испания. Игра состоится 4 февраля и начнется в 21:00

Путь Украины к полуфиналу