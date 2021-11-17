Украина пробилась в плей-офф отбора: кто стал лучшим игроком матча с боснийцами

17 ноября 2021 , 11:47
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Источник:

WhoScored

Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022. Определен лучший игрок в игре против Боснии и Герцеговины.

Украинец стал лучшим во встрече

"Сине-желтые" смогли одержать такую ​​желанную победу над боснийцами на поле соперника. Подопечные Александра Петракова отмечали успех со счетом 0:2. Победные голы в составе украинской сборной забивали Александр Зинченко и Артём Довбик.

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Авторитетный статистический портал WhoScored определил лучшего игрока матча. Им стал футболист Манчестер Сити Зинченко. Именно Александр открыл счет во встрече. Его действия в поле высоко оценили эксперты – 8.5.

Также хорошие оценки получили голкипер Георгий Бущан, державший свои ворота на замке и защитник Илья Забарный – 7.7 и 7.5 соответственно.

Лучшим в составе боснийцев стал фланговый защитник Анел Ахмедходжич – 7.2.


Босния и Герцеговина – Украина / Скриншот WhoScored

Кратко о ситуации в отборе

  • Боснийцы еще до матча потеряли все шансы в борьбе за второе место группы D. Их отставание от шедшей третьей Украины составляло два очка. А вторую позицию достать было уже нереально – 4 балла.
  • Финны проиграли Франции (0:2) и пролетели мимо плей-офф. Подопечные Дидье Дешама еще до поединка получили прямую путевку в Катар.
  • Украинцы провели первый матч отбора, в котором не пропустили. Также Украина стала одной из команд, которые удалось завершить групповой этап без поражения – 2 победы и 6 мировых.
  • 26 ноября состоится жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2022.
  • Потенциальные соперники "сине-желтых" – Италия, Португалия, Уэльс, Шотландия и Швеция.
Автор: Софія Кулай