Украина пробилась в плей-офф отбора: кто стал лучшим игроком матча с боснийцами

Сборная Украины пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022. Определен лучший игрок в игре против Боснии и Герцеговины.

Украинец стал лучшим во встрече

"Сине-желтые" смогли одержать такую ​​желанную победу над боснийцами на поле соперника. Подопечные Александра Петракова отмечали успех со счетом 0:2. Победные голы в составе украинской сборной забивали Александр Зинченко и Артём Довбик.

Подробнее Украина победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022: видео голов

Авторитетный статистический портал WhoScored определил лучшего игрока матча. Им стал футболист Манчестер Сити Зинченко. Именно Александр открыл счет во встрече. Его действия в поле высоко оценили эксперты – 8.5.

Также хорошие оценки получили голкипер Георгий Бущан, державший свои ворота на замке и защитник Илья Забарный – 7.7 и 7.5 соответственно.

Лучшим в составе боснийцев стал фланговый защитник Анел Ахмедходжич – 7.2.



Босния и Герцеговина – Украина / Скриншот WhoScored

Кратко о ситуации в отборе