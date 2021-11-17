Украинец стал лучшим во встрече
"Сине-желтые" смогли одержать такую желанную победу над боснийцами на поле соперника. Подопечные Александра Петракова отмечали успех со счетом 0:2. Победные голы в составе украинской сборной забивали Александр Зинченко и Артём Довбик.
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Авторитетный статистический портал WhoScored определил лучшего игрока матча. Им стал футболист Манчестер Сити Зинченко. Именно Александр открыл счет во встрече. Его действия в поле высоко оценили эксперты – 8.5.
Также хорошие оценки получили голкипер Георгий Бущан, державший свои ворота на замке и защитник Илья Забарный – 7.7 и 7.5 соответственно.
Лучшим в составе боснийцев стал фланговый защитник Анел Ахмедходжич – 7.2.
Босния и Герцеговина – Украина / Скриншот WhoScored
Кратко о ситуации в отборе
- Боснийцы еще до матча потеряли все шансы в борьбе за второе место группы D. Их отставание от шедшей третьей Украины составляло два очка. А вторую позицию достать было уже нереально – 4 балла.
- Финны проиграли Франции (0:2) и пролетели мимо плей-офф. Подопечные Дидье Дешама еще до поединка получили прямую путевку в Катар.
- Украинцы провели первый матч отбора, в котором не пропустили. Также Украина стала одной из команд, которые удалось завершить групповой этап без поражения – 2 победы и 6 мировых.
- 26 ноября состоится жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2022.
- Потенциальные соперники "сине-желтых" – Италия, Португалия, Уэльс, Шотландия и Швеция.