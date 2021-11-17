Українець став найкращим у зустрічі

"Синьо-жовті" змогли здобути таку омріяну перемогу над боснійцями на полі суперника. Підопічні Олександра Петракова святкували успіх із рахунком 0:2. Переможні голи у складі української збірної забивали Олександр Зінченко та Артем Довбик.

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Авторитетний статистичний портал WhoScored визначив найкращого гравця матчу. Ним став футболіст Манчестер Сіті Зінченко. Саме Олександр відкрив рахунок у зустрічі. Його дії на полі високо оцінили експерти – 8.5.

Також хороші оцінки отримали голкіпер Георгій Бущан, який залишив свої ворота на замку, та захисник Ілля Забарний – 7.7 та 7.5 відповідно.

Найкращим у складі боснійців став фланговий захисник Анел Ахмедходжич – 7.2.



Боснія і Герцеговина – Україна / Скриншот із WhoScored

Коротко про ситуацію у відборі