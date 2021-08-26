Ничья Шахтера с Монако, которая вывела донецкую команду в группу Лиги чемпионов, принесла в копилку страны сразу 4,5 очка (4 из которых – бонусы за место в основной сетке) или 0,9 балла.

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В этом сезоне еврокубков Шахтер набрал 7,5 очков, у Динамо пока только четыре бонусных балла, Колос принес Украине одно очко, Ворскла – 0,5, Заря пока очков не набирала.

Украина осталась на 11 месте (30,200 балла) в таблице коэффициентов УЕФА, но приблизилась к России, которая опустилась на десятую строчку, имея в своем активе 30,682 очка.

Зальцбург во второй раз обыграл Брондбю и принес Австрии максимальное количество баллов в рейтинг. Австрийцы не только немного оторвались от нас, но еще и перегнали Россию.

Когда мы можем обойти Россию?

От России, которая занимает сейчас 10 место, мы отстаем на 0,482 балла (2,5 очка). Спихнуть конкурента в кювет мы можем уже в сентябре, в первом туре групповых турниров еврокубков.

Мы ведем борьбу за 10 строчку в таблице, которая гарантирует ассоциации прямую путевку в группу Лиги чемпионов (11 дает такое право уже при определенных обстоятельствах). 11 позиция, на которой мы сейчас находимся, имеет квоту в еврокубках на лето 2023 года из пяти клубов: два – в Лиге чемпионов (один – во втором квалификационном, один – в плей-офф раунде квалификации), один – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два в Лиге конференций (один – во второй квалификации и один – в третьей).

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 26 июня)