Нічия Шахтаря з Монако, яка вивела донецьку команду в групу Ліги чемпіонів, принесла в скарбничку країни відразу 4,5 очка (4 з яких – бонуси за місце в основній сітці) або 0,9 бала.

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У цьому сезоні єврокубків Шахтар набрав 7,5 очок, у Динамо поки тільки чотири бонусних бали, Колос приніс Україні одне очко, Ворскла – 0,5, Зоря поки очок не набирала.

Україна залишилася на 11 місці (30,200 бала) в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але наблизилася до Росії, яка опустилася на десятий рядок, маючи в своєму активі 30,682 очка.

Зальцбург вдруге обіграв Брондбю та приніс Австрії максимальна кількість балів до рейтингу. Австрійці не тільки трохи відірвалися від нас, але ще і перегнали Росію.

Коли ми можемо обійти Росію?

Від Росії, яка займає зараз 10 місце, ми відстаємо на 0,482 бала (2,5 очка). Спихнути конкурента в кювет ми можемо вже у вересні, в першому турі групових турнірів єврокубків.

Ми ведемо боротьбу за 10 рядок у таблиці, який гарантує асоціації пряму путівку в групу Ліги чемпіонів (11 дає таке право вже при певних обставинах). 11 позиція, на якій ми зараз пербуваємо, має квоту в єврокубках на літо 2023 року з п'яти клубів: два – в Лізі чемпіонів (один – у другому кваліфікаційному, один – в плей-офф раунді кваліфікації), один – в Лізі Європи (в плей-офф раунді) і два – в Лізі конференцій (один – у другій кваліфікації і один – у третій).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 26 червня)