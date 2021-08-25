Кто вышел в групповой раунд Лиги чемпионов
Из 32 команд, которые сыграют в Лиге чемпионов, 26 получили путевки напрямую. Еще шесть мест разыгрывается в квалификации.
Динамо, как чемпион Украины, в этом сезоне получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Однако уже в следующем году чемпион Украины будет вынужден пробиваться через сито квалификации. Все из-за падения Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА.
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Через квалификацию в этом сезоне в групповой этап лиги чемпионов пробивается и Шахтер. Команде осталось пройти Монако в плей-офф квалификации, чтобы попасть в группу.
Клубы, которые сыграют в Лиге чемпионов
- Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси
- Испания: Атлетико, Реал, Барселона, Севилья, Вильяреал
- Италия: Интер, Милан, Аталанта, Ювентус
- Германия: Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия (Дортмунд), Вольфсбург
- Франция: Лилль, ПСЖ
- Португалия: Спортинг, Порту, Бенфика
- Россия: Зенит
- Бельгия: Брюгге
- Украина: Динамо
- Нидерланды: Аякс
- Турция: Бешикташ
- Швейцария: Янг Бойз
- Швеция: Мальме
Еще три участника определятся в сегодняшних матчах раунда плей-офф. Это победители пар Шахтер – Монако, Брондбю – Зальцбург, Динамо (Загреб) – Шериф.
Вероятные соперники Динамо
Во время жеребьевки команды будут разбиты на четыре корзины. В первой корзине будут победители шести топовых чемпионов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция, Португалия), а также победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.
Команды в остальных корзинах будут расположены согласно собственному рейтингу. Динамо в этом рейтинге на 29-м месте.
Корзина Динамо будет зависеть от Шахтера
Если Шахтер сумеет пройти в групповой этап Лиги чемпионов, то именно "горняки" будут в третьей корзине. Динамо же опустится в четвертую корзину. Если же дальше пройдет Монако, то Динамо будет в третьей корзине во время жеребьевки
- Корзина 1: Челси, Бавария, Манчестер Сити, Атлетико, Вильяреал, Интер, Спортинг, Лилль.
- Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия (Дортмунд)
- Корзина 3: Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Бенфика, Аталанта, Зенит, Бешикташ, Динамо (?)
- Корзина 4: Милан, Вольфсбург, Брюгге, Янг Бойз, Мальме
С кем не сыграет Динамо
Традиционно УЕФА разводит украинские и российские клубы. Поэтому если Динамо окажется в четвертой корзине, то не попадет в группу с российским Зенитом.
Когда состоятся матчи
На групповом этапе Лиги чемпионов предусмотрено шесть игровых недель. Четыре группы играют матчи во вторник, команды из оставшихся четырех групп – в среду. Первые две игры начинаются в 20:00, еще шесть – в 22:00.
Даты матчей
- 14/15 сентября
- 28/29 сентября
- 19/20 октября
- 2/3 ноября
- 23/24 ноября
- 7/8 декабря
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в 19:00.