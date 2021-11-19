Вверх в рейтинге

19 ноября были опубликованы обновленные данные о рейтингах национальных сборных. В них произошло немало изменений после ноябрьских матчей отбора на чемпионат мира.

Напомним. Сборная Украины в ноябре провела два матча. В товарищеской игре с Болгарией была зафиксирована ничья 1:1. А в матче отбора на ЧМ-2022 наша команда на выезде победила Боснию и Герцеговину со счетом 0:2, благодаря чему заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф квалификации.

Сборная Украины в этом рейтинге поднялась на одну строчку по сравнению с октябрем – на 25-е место. Нашей команде удалось обойти сборную Польши, которая упала сразу на четыре ступеньки вниз.

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Среди европейских стран наша сборная на 15-м месте.

Где наши соперники в отборе на ЧМ-2022

Сборная Италии, которая не сумела напрямую пробиться на чемпионат мира и теперь сыграет в стыковых матчах, опустилась с четвертого места сразу на шестое. Действующие чемпионы мира пропустили вперед Англию, которую обыграли в финале Евро-2020, и Аргентину.

Еще один вероятный соперник в полуфинале плей-офф – сборная Португалии занимает 8 место.

Соседями по турнирной таблице оказались Швеция и Уэльс – 18 и 19 место соответственно.

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Сборная Шотландии, которая тоже оказалась среди сеяных команд в плей-офф (в отличие от Украины) – на 38-м месте.

Продолжает лидировать в рейтинге сборная Бельгии. За ней разместилась сборная Бразилии. Франция закрывает первую тройку.