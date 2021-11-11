Украина – Болгария 1:1

Голы: Степаненко, 79 – Кирилов, 35

Достойно внимания Молодежная сборная Украины упустила победу в важном матче отбора на Евро-2023

Генеральная репетиция

Несмотря на шесть ничейных результатов и одну победу в отборе на ЧМ-2022, сборная Украины все еще претендует поехать в Катар. 16 ноября "сине-желтых" ожидает ключевой матч 2022 года против Боснии и Герцеговины.

Перед игрой с боснийцами команда Александра Петракова решила провести товарищеский матч с Болгарией. Впервые за 5 лет Украина вернулась в Одессу, чтобы набраться уверенности.

Ярмоленко разрывал на своем фланге

Со стартовых минут сборная Украины взяла высокий темп и "выстрелила" серию моментов благодаря индивидуальным действиям Андрея Ярмоленко. Игрок Вест Хэма трижды остро навесил в штрафную со своего фланга.

Дважды на ударной позиции после навесов 7-го номера находился Александр Зинченко. Но полузащитник Манчестер Сити не сумел попасть в створ ворот.

Еще однажды после навеса Ярмоленко головой пробивал Александр Зубков – выше ворот.

Игрок Ференцвароша также совершил прорыв в штрафную болгар, после чего остро пробил низом. Голкипер соперника отбил мяч.

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Холодный душ для Украины

Несмотря на тотальное доминирование "сине-желтых", именно Болгария открыла счет в игре. Гол начался с передачи вратаря Михайлова, который выбил на половину поля украинцев.

После этого Николай Матвиенко запустил неудачную свечу перед собственной штрафной. В итоге Кирилов выиграл борьбу у Тимчика, который не нашел общий язык с Бущаном, и отправил мяч в сетку.

Видео гола Кирилова

Внимание. Сборная Украины пропустила минимум один гол во всех официальных матчах 2021 года. Неудачная серия составляет 13 матчей. В целом Украина пропустила в 15-м официальном поединке подряд.

До завершения первого тайма команда Александра Петракова упустила еще несколько прекрасных возможностей не только сравнять счет, но и выйти вперед. Красноречиво об этом говорит статистика ударов – 18:2 в пользу Украины.

Безумная расточительность

За 30 секунд первого тайма наша команда создала еще две предпосылки для гола: Зинченко издалека попал в стенку, а свежий Роман Яремчук не смог закрутить мяч в нижний угол.

Почти сразу Кирилов мог оформлять дубль. Украинская команда провалилась в обороне, после чего в штрафной дебютанта Дмитрия Ризныка возник пожар. Наши игроки панически отбились.

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На 56-й минуте Ярмоленко переправил мяч в сетку ворот, но арбитр во второй раз в игре отменил гол украинцев из-за офсайда. Первый гол из офсайда забил Артем Довбик.

Через две минуты убийственный случай упустил Яремчук. Нападающий Бенфики чудом не переправил мяч в ворота после красивейшего прострела Соболя. Сборная Украины теряла моменты на любой вкус!

Последний тезис на 65-й минуте подтвердил и Малиновский: Руслан мощно пробил из-за пределов штрафной, однако свежий голкипер болгар Вуцов отбил мяч.

Через две минуты Ярмоленко оформил "офсайдный" дубль. Андрей настолько был разочарован, что "тепло" высказался в адрес линейного арбитра.

Нападающий сборной Украины мог отличиться легальным голом на 73 минуте: Малиновский вывел Ярмоленко на свидание с голкипером, однако Андрей проиграл дуэль, пробив в ногу Вуцову.

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Помочь сравнять счет в штрафную Болгарии пришли даже центральные защитники сборной Украины Сергей Кривцов и Матвиенко. Но удары защитников снова уверенно отразил голкипер соперника.

Спасательный гол Степаненко

Страдания сборной Украины завершились на 79-й минуте: Тарас Степаненко подобрал мяч перед штрафной болгар и разрядил свою пушку. На этот раз даже у лучшего вратаря мира не было шансов отбить мяч – 1:1!

Видео гола Степаненко

Подопечные Петракова пытались вырвать заслуженную победу, однако во второй раз мяч в воротах Болгарии так и не побывал. Уже в компенсированное время Виктор Коваленко не попал в пустой угол с трех метров.

Для сборной Украины это уже 9-й ничейный результат в 2021 году.