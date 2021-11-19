Вверх в рейтингу

19 листопада було опубліковано оновлені дані про рейтинги національних збірних. В них відбулося чимало змін після листопадових матчів відбору на чемпіонат світу.

Нагадаємо. Збірна України в листопаді провела два матчі. У товариській грі з Болгарією була зафіксована нічия 1:1. А в матчі відбору на ЧС-2022 наша команда на виїзді перемогла Боснію та Герцеговину з рахунком 0:2, завдяки чому посіла друге місце у групі та пробилася у плей-офф кваліфікації.

Збірна України в цьому рейтингу піднялася на одну сходинку в порівнянні з жовтнем – на 25-е місце. Нашій команді вдалося обійти збірну Польщі, яка впала одразу на чотири сходинки вниз.

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Серед європейських країн наша збірна на 15-у місці.

Де наші суперники у відборі на ЧС-2022

Збірна Італії, яка не зуміла напряму пробитися на чемпіонат світу і тепер зіграє у стикових матчах, опустилася з четвертого місця одразу на шосте. Чинні чемпіони світу пропустили вперед Англію, яку обіграли в фіналі Євро-2020, та Аргентину.

Ще один ймовірний суперник у півфіналі плей-офф – збірна Португалії – посідає 8 місце.

Сусідами по турнірній таблиці виявилися Швеція та Уельс – 18 та 19 місце відповідно.

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Збірна Шотландії, яка теж опинилася серед сіяних команд в плей-офф (на відміну від України) – на 38-у місці.

Продовжує лідирувати в рейтингу збірна Бельгії. За нею розмістилася збірна Бразилії. Франція закриває першу трійку.