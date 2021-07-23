Украина подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу
Источник:УАФ
Украина хочет принять чемпионат мира по пляжному футболу после того, как отказалась ехать на Мундиаль в Россию. Для этого нужно, чтобы заявка победила.
Киев и Одесса могут принять чемпионат мира
Украинская ассоциация футбола (УАФ) создаст рабочую группу, которая займется деталями подачи заявки Украины на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.
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В группу войдут представители Украинской ассоциации футбола, ассоциации пляжного футбола Украины и другие специалисты.
Основными городами возможного чемпионата мира будут Одесса, Киев, Днепр и Ивано-Франковск. В этих городах уже есть определенная инфраструктура для проведения такого турнира.
Также будут запасные локации и места расположения тренировочных баз команд-участниц.
- Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на чемпионат мира, который состоится в России 19 – 29 августа.
- Украина стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на мировом первенстве. Во время квалификации футболистам обещали призовые за выход на Мундиаль.
- Украину на чемпионате мира заменит сборная Швейцарии.