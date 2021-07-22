Отмечается, что реновация газона прошла на стадионе впервые за 10 лет. "Горняки" опубликовали видео работ на арене.

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На стадионе была проведена стандартная процедура по обновлению газона – срез существующего покрытия, финишное планирование профиля газона, укладка усиления и посев. Исходя из видео, новый газон уже пророс и готов к использованию. Замена длилась 2,5 месяца.

Как заменили газон на НСК "Олимпийский": смотрите видео

НСК "Олимпийский" – самый большой стадион в Украине. Общая вместимость арены составляет 70 050 зрителей.

Первые матчи на "Олимпийском"