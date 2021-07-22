Отмечается, что реновация газона прошла на стадионе впервые за 10 лет. "Горняки" опубликовали видео работ на арене.
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На стадионе была проведена стандартная процедура по обновлению газона – срез существующего покрытия, финишное планирование профиля газона, укладка усиления и посев. Исходя из видео, новый газон уже пророс и готов к использованию. Замена длилась 2,5 месяца.
Как заменили газон на НСК "Олимпийский": смотрите видео
Первые матчи на "Олимпийском"
- Донецкий клуб первым сыграет матч на обновленном поле. Игра первого тура для "горняков" состоится 24 июля. Соперник – Ингулец.
- Динамо свой матч на "Олимпийском" проведет первого августа против новичка УПЛ Вереса.