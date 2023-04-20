В июне сборная Украины по футболу проведет два поединка отбора на чемпионат Европы-2024. "Сине-желтые" сыграют 16-го числа в Скопье с Северной Македонией, а через три дня будут противостоять Мальте.

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Последняя игра будет номинально домашняя для сборной Украины. Впрочем, провести ее на территории нашего государства будет все также невозможно из-за войны с Россией.

УАФ объявил место проведения поединка против Мальты. Игра квалификации Евро-2024 состоится в словацком городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского. Эта арена вмещает около 19 тысяч зрителей.

Интересный факт. Трнава является седьмым по размеру городом Словакии. В нем проживает около 63 тысяч человек. Город находится в западной части страны, всего в 45 километрах от столицы Братиславы.

Раньше была Польша

Отметим, что сборная Украины не играла дома с ноября 2021 года, когда был товарищеский матч с Болгарией. В прошлом году подопечные Александра Петракова все три номинально домашних матча Лиги наций отыграли в Польше – два в Лодзи и один в Кракове.

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Украина в отборе на Евро-2024 сыграла всего один матч. В марте команда под руководством исполняющего обязанности тренера Руслана Ротаня уступила на выезде Англии со счетом 0:2. Ожидается, что уже в июньских играх сборной будет руководить Сергей Ребров.

К слову, кроме двух матчей отбора нашей команде в первый месяц лета ожидает еще и статусный спарринг. 12 июня Украина должна сыграть в Бремене против Германии. Для "Бундестим" это будет 1000-м матчем в истории.