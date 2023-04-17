В конце марта МОК принял скандальное решение о допуск спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Комитет разрешил федерациям возвращать представителей стран-террористок в нейтральном статусе.

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В ответ на это решение правительство Украины приняло запрет для представителей разных сборных выступать в одном соревновании с россиянами или белорусами. Это поставило под угрозу дальнейшее участие национальной футбольной команды в отборе Евро-2024.

Хотя УЕФА и дисквалифицировал сборную России, однако на белорусов бан не был наложен. Впрочем, заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный успокоил футбольных болельщиков относительно возможного снятия "сине-желтых" с квалификации.

Что касается сборной по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир. По состоянию на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета им участия в отборочном турнире,

– заявил Бидный во время национального телемарафона.

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Отметим, что при жеребьевке УЕФА развел Украину и Белоруссию по разным группам. Также этот принцип разведения применяется и в клубных турнирах. Потому наши команды могут выйти на представителей страны-террористки только в финалах соревнований.

Сборная Украины в марте стартовала в квалификации Евро-2024. Наша команда попала в одну группу с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой. В первой игре отбора команда под руководством Руслана Ротаня уступила англичанам на выезде (0:2).